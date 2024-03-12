IBM хочет заняться подготовкой новых кадров в области мейнфреймов

Компания IBM подготовила две новых инициативы в области подготовки квалифицированных кадров для работы с мейнфреймами. К первой инициативе Mainframe Skills Council присоединятся клиенты и партнеры IBM, представители научных кругов, некоммерческие организации и открытые сообщества, а также практически все, кто заинтересован в развитии навыков работы с мейнфреймами. Вторая инициатива – это онлайн-ресурс IBM Z Mainframe Skills Depot, который содержит более тысячи часов материалов для самостоятельного обучения.

К Mainframe Skills Council уже присоединились Academic Mainframe Consortium, Государственный университет Олбани, Broadcom, DNB Bank, HOGENT, M&T Bank, Университет Северного Иллинойса, Rocket Software, SHARE и 21CS. Будут сформированы рабочие группы, которые будут решать следующие задачи: согласование общих рамок отраслевых компетенций, обмен идеями и практиками для повышения профессионального развития, обмен образовательными инструментами и соответствующими ресурсами и расширение использования проверенных инициатив и практик в области развития навыков.

Мейнфреймы по-прежнему используются для обработки критически важных рабочих нагрузок в банковском деле, сфере производства и авиаперевозках. По некоторым оценкам, около 60% специалистов в области мейнфреймов уже старше 50 лет, и многие из них вскоре уйдут на пенсию. Мейнфреймы сейчас считаются морально устаревшими, поэтому привлечение молодых специалистов является большой проблемой. Например, Fujitsu, известный производитель мейнфреймов, намерен прекратить их производство к 2030 году, пообещав продолжить поддержку в течение пяти последующих лет. Но IBM заинтересована в сохранении своей экосистемы. Компания, со ссылкой на опрос Futurum Group, сообщила, что 32% компаний, имеющих мейнфреймы, наняли в прошлом году специалистов на 11–20 должностей в соответствующем секторе, а 35% — на более чем 20 должностей. 91% опрошенных компаний заявили, что планируют инвестировать в ИТ-команды мейнфреймов и нанимать новых специалистов в течение следующих двух лет.