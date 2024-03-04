ASUS ROG Zephyrus G16 — первый OLED-ноутбук в линейке Republic of Gamers

Выставка CES каждый год становится площадкой для презентаций новинок, которые будут задавать тренды всему рынку на протяжении следующих 12 месяцев. Компании ASUS в Лас-Вегасе, традиционно, было, чем удивить посетителей своего стенда. В рамках презентации были анонсированы такие инновационные устройства, как Zenbook Duo (2024), ZenScreen Fold OLED и масса других решений. Не стали исключением и новшества, которые компания внедрила в линейку своих ноутбуков Republic of Gamers (ROG), ориентированных на геймерскую аудиторию. Созданный в 2006 году, бренд ROG охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. Именно с этим брендом компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров и именно с помощью устройств серии ROG установлены сотни мировых рекордов оверклокинга.

Сегодня мы познакомимся со второй итерацией ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 , который также не стал исключением в вопросе использования новаторских идей, поскольку это один из первых ноутбуков ROG, оснащенный OLED-панелью. Новинка также входит в первую волну ноутбуков, оснащенных новыми процессорами Intel Meteor Lake, которые обещают большую мощность, эффективность и оснащены новым NPU, ориентированным на искусственный интеллект. Добавьте к этому сложный редизайн, произведенный производителем, и вы получите претендента на звание лучшего представителя в линейке геймерских ноутбуков. Ноутбук будет доступен в нескольких конфигурациях с процессором Intel Core Ultra 9 185H с тактовой частотой до 5,1 ГГц, максимальным объемом оперативной памяти 32 ГБ и твердотельным накопителем емкостью 2 ТБ. В дополнение к встроенной графике Intel Arc Graphics, ROG Zephyrus G16 получил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 в топовой конфигурации. Наконец, у вас будет возможность выбора модели с 16-дюймовой OLED-панелью ASUS Nebula с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц или с 16-дюймовым TFT-экраном с такими же разрешением и частотой обновления.

Дизайн и позиционирование

Устройства, входящие в линейку ROG Zephyrus, — это тонкие, легкие и высокопроизводительные геймерские ноутбуки. Ноутбуки серии Zephyrus отличаются универсальностью, так как помимо прямой игровой направленности, прекрасно подходят и для решения повседневных задач. Высокая производительность, качественная OLED матрица ROG Nebula и полноразмерная клавиатура позволяют с максимальным комфортом выполнять разнообразные задачи. Серию Zephyrus можно рекомендовать также создателям и редакторам медиаконтента, программистам, художникам и даже обычным пользователям, которые ищут портативное, стильное, но при этом достаточно мощное устройство.

Открыв крышку ноутбука, вы получаете полноразмерную RGB-клавиатуру, которая размещается между парой динамиков на алюминиевой подложке. Встроенная акустическая система ROG Zephyrus G16 выдает чистый и мощный звук за счет использования улучшенных низкочастотных динамиков, способных воспроизводить глубокие басы с частотой 100 Гц. Под клавиатурой расположен массивный трекпад. Корпус ноутбука изготавливается на высокоточном станке с ЧПУ из прочного алюминиевого сплава. Производственный процесс проходит в 8 этапов, включая пескоструйную шлифовку, полировку и анодирование. Места для клавиатуры, тачпада и динамиков вырезаются с идеальной точностью, что позволяет расположить все эти компоненты максимально компактно, полностью заполняя все пространство корпуса. Встроенные динамики стали на 25% больше, чем у модели предшествующего поколения, и способны воспроизводить низкие частоты до 100 Гц, а их громкость увеличилась на 47%. Обновленный ноутбук Zephyrus G16 также получил более крупные колпачки клавиш и тачпад увеличенного размера для максимально комфортного набора текста и управления в системе и играх. Несмотря на это, ASUS удалось также уменьшить толщину ноутбука по сравнению с предыдущей моделью, сделав ее на впечатляющие 25% тоньше. При том, что эта модель обладает просто потрясающей производительностью, ноутбук имеет толщину всего 1,49 см и весит 1,85 кг.

В оформлении корпуса теперь появилось новое цветовое решение — Platinum White. Платина, вдохновившая дизайнеров на этот оттенок, позволила придать ноутбуку премиальный вид. Кроме того, крышке Anime Matrix, состоящей из набора настраиваемых мини-светодиодов, в модели 2014 года ASUS отдала предпочтение более сдержанному виду. Это не означает, что здесь нельзя настроить «световое шоу», поскольку алюминиевая крышка разделена пополам массивом светодиодов Slash и поддерживает возможность тонкой настройки цветов и динамических эффектов подсветки, что позволяет сделать ваш ноутбук уникальным.

Первый ноутбук ROG с OLED-дисплеем Nebula

Zephyrus G16 стал первым геймерским ноутбуком ROG, наделенным роскошным OLED-дисплеем с разрешением 2.5K и частотой обновления 240 Гц. Благодаря высокой пиксельной плотности, дисплей с разрешением 2,5K не только выдает невероятно детализированное изображение при воспроизведении любого контента, но и гарантирует превосходное качество графики даже в самых динамичных играх. Благодаря сотрудничеству с компаниями Samsung и NVIDIA эти OLED-панели получили великолепные геймерские характеристики и поддержку технологии G-SYNC, обеспечивающей невероятную четкость отображения движущихся объектов даже при кратковременном снижении частоты кадров. Дисплей обладает соотношением сторон 16:10, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500 и потрясающей контрастностью 1 000 000:1. Технология OLED позволяет воспроизводить истинный черный цвет, поэтому HDR-контент выглядит на этих дисплеях просто великолепно. Благодаря 100% охвату цветовой палитры DCI-P3 и высокой точности воспроизведения оттенков (коэффициент отклонения точности цветопередачи Delta-E меньше 1), ноутбук отлично подходит для работы с медиаконтентом. Для геймеров также немаловажным будет минимальное время отклика. Показатель в 0,2 мс (от серого к серому) означает отсутствие артефактов и высокую точность отображения игрового контента в каждом кадре. Матрица также поддерживает технологию Dolby Vision, поэтому пользователи, желающие настроить цветовую температуру, могут это сделать самостоятельно.

Производительность и суперэффективное охлаждение

В топовой комплектации ASUS ROG Zephyrus G16 оснащается нейропроцессором Intel Core Ultra 9 185H с алгоритмами искусственного интеллекта производительностью 11 TOPs, а также флагманской видеокартой для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4090 (95W+20W Dynamic Boost TGP). Такая конфигурация гарантирует великолепную производительность в новейших играх и приложениях для творчества. Благодаря поддержке платформы Omniverse и нейросети Stable Diffusion генерировать изображения можно непосредственно на ноутбуке, обходя долгие очереди в соответствующие облачные сервисы. Технологии искусственного интеллекта более чем в 2 раза ускоряют процесс рендеринга видео и 3D-изображений, а также способствуют более экономичному энергопотреблению. NPU принимает на себя нагрузку на центральный и графический процессоры, что обеспечивает более быстрые результаты работы с алгоритмами искусственного интеллекта и повышает общую эффективность.

Во время тестов производительности ASUS ROG Zephyrus G16 показал себя исключительно хорошо, обеспечив впечатляющие результаты. Он легко справляется с требовательными играми и даже поддерживает трассировку лучей для повышения качества игрового процесса. И что самое интересное, на протяжении всех тестов ноутбук практически не грелся. Для ультратонких геймерских ноутбуков охлаждение имеет важнейшее значение, поэтому Zephyrus G16 получил усовершенствованную комплексную интеллектуальную систему охлаждения ROG. Для отведения тепла в них используются вентиляторы Arc Flow второго поколения и высокоэффективный жидкометаллический термоинтерфейс для центрального процессора. Дополнительный третий вентилятор перенаправляет горячий воздух от графического процессора и других компонентов к радиаторам и наружу из корпуса. А конфигурации Zephyrus G16, оснащенные видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4080 или NVIDIA GeForce RTX 4090, также включают в себя испарительную камеру и два вентилятора для эффективного отведения тепла от мощных компонентов.

Технические характеристики ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605):

Процессор Intel Core Ultra 9 185H

(14 ядер, нейропроцессор с алгоритмами искусственного интеллекта производительностью 11 TOPs) Графика Видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4090

Макс. термопакет – 115 Вт (с технологией Dynamic Boost) Операционная система Windows 11 Pro Дисплей 16 дюймов, ROG Nebula, OLED, 2.5K (2560×1600), 240 Гц / 0,2 мс, 100% DCI-P3, поддержка G-SYNC

Сертификация VESA DisplayHDR True Black 500

Сертификация Pantone Validated, Delta E[1] <1

Dolby Vision Оперативная память До 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 МГц (встроенная) Накопители Твердотельный накопитель 2280 емкостью до 4 ТБ (2 ТБ + 2 ТБ) с интерфейсом M.2 PCIe Клавиатура 1 зона RGB-подсветки Аудиосистема Стереодинамики

Интеллектуальный усилитель

Dolby Atmos

Hi-Res Audio

Двухсторонняя система интеллектуального шумоподавления WiFi / Bluetooth WiFi 6E (802.11ax)

Bluetooth v5.3 Порты ввода/вывода 1 x Thunderbolt 4

1 X USB4 (поддержка DisplayPort / Power Delivery)

2 x Type-A USB 3.2 Gen2

1 x HDMI 2.1

1 x слот для карты памяти SD (UHS-II)

1 x аудиоразъем Аккумулятор 90 Вт·ч Размеры 35,4 x 24,6 x 1,49 ~ 1,74 см Вес 1,85 кг

Общий вердикт