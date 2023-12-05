В Баку прошло партнерское мероприятие «H3C Day 2023»

29 ноября в Баку в отеле Fairmont / Flame Towers прошло мероприятие для партнеров «H3C Day 2023» под девизом «Вместе для цифрового будущего». Конференция, участие в которое приняли представители компании H3C и ее дистрибьюторов в Азербайджане — компанией «ERC Distribution Azerbaijan» и группой компаний МУК, носило цель познакомить участников рынка системной интеграции с решениями ведущего поставщика цифровых решений. Компания H3C предлагает полный портфель продуктов и решений для создания цифровой инфраструктуры, включающий вычислительные ресурсы, сетевое оборудование, системы хранения данных, технологии для 5G, средства обеспечения безопасности, терминальные устройства и многое другое. Универсальные цифровые платформы компании обеспечивают использование возможностей облачных технологий, обработки больших данных, искусственного интеллекта, промышленных интернет-систем, информационной безопасности, интеллектуальных подключений, а также предоставляет комплексные услуги технической поддержки.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился генеральный директор H3C Чэн Янлин, который рассказал об истории компании, ее достижениях, развитой сети представительств в мире, а также призвал к совместному формированию цифрового будущего. С корпоративным видением компании собравшихся познакомил директор H3C по продажам в Азербайджане и Грузии Нурлан Азимов, поделившейся информацией о повышенном интересе компании к развитию нашего региона и возможностях H3C, которые она может привнести на рынок.

Более подробно с решениями компании H3C участников «H3C Day 2023» познакомили директор отдела технических решений Куат Туякбаев и менеджер технических решений Мухтар Садыхов. В частности, были затронуты темы защиты корпоративных сетей, повышения стабильности сетевой инфраструктуры и ее устойчивость ко внешнему воздействию. Информативная часть будет посвящена комплексным решениям от компании НЗС, их интеграции в систему, последующим отладке и оптимизации. Также гости узнали об особенностях средств защиты, требованиях информационной безопасности в рамках современной электронной коммерции, а также о пользе IT-решений для реализации текущих задач бизнеса и для последующего масштабирования. Затронули докладчики и вопросы расширения возможностей IT с помощью облачных решений компании. Также участники мероприятия узнали об особенностях и функционале сетевой операционной системы Comware от НЗС. Кроме обзора актуального оборудования H3C в рамках выступлений, все желающие могли познакомиться с ним в демонстрационной зоне и пообщаться с инженерами, принимавшими участие в инсталляциях такого оборудования H3C, как коммутаторы, сервера, оборудование для ЦОД, маршрутизаторы и точки доступа Wi-Fi.

Менеджер по работе с партнерами H3C Альбина Смагулова рассказала о возможностях и преимуществах партнерской программы компании, отдельно отметив то, что вендор уделяет особое внимание развитию канала продвижения и продаж, всячески поддерживая своих партнеров. А директор отдела технической поддержки H3C Тао Янжень познакомил собравшихся с нюансами сервисной поддержки и политикой компании в вопросах гарантийного обслуживания корпоративных продуктов.

После официальной части гости конференции смогли вживую познакомиться с оборудованием H3C в холле отеля, а также пообщаться с представителями компании и дистрибьютора в неформальной обстановке за обедом.