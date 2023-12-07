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7 декабря, 2023
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Pure Storage — лидер, согласно отчетам Gartner Magic Quadrant 2023

Pure Storage

Уже 10-й год подряд Pure Storage занимает позицию лидера в отчетах аналитического агентства Gartner по первичным системам хранения данных и 3-й год подряд по хранилищам с файловым и объектным доступом.

Pure Storage, ведущий поставщик передовых технологий и услуг в области хранения данных, была признана аналитическим агентством Gartner лидером в отчете «Магический квадрант» для первичных систем хранения данных — Magic Quadrant for Primary Storage. Это уже десятый год подряд, когда Pure Storage занимает позицию лидера в отчетах аналитического агентства Gartner по системам хранения данных.

«Постоянное признание компании Pure Storage лидером в магическом квадранте Gartner для первичных систем хранения данных является подтверждением нашего видения и стремления к совершенствованию всех аспектов корпоративных систем хранения данных. Сегодня мы предоставляем самую надежную, устойчивую и простую в использовании платформу, отвечающую потребностям в хранении данных любого заказчика, с облачной операционной моделью и нашей неповторимой архитектурой Evergreen®. Мы очень гордимся этим достижением и не смогли бы добиться этого без нашей замечательной команды, заказчиков и партнеров.», — комментирует Шон Хансен, вице-президент и генеральный управляющий проекта FlashArray компании Pure Storage.

Кроме того, компания уже третий год подряд является лидером в отчетах «Магический квадрант» для хранилищ с файловым и объектным доступом — Magic Quadrant for Distributed File Systems and Object Storage.

Pure Storage

Положение Pure Storage в магическом квадранте Gartner в области первичных систем хранения обусловлено ее способностью предоставить платформу хранения и управления данными, которая может полностью удовлетворить все потребности клиентов в хранении данных в широком диапазоне цен и производительности. За последний год компания Pure Storage сделала много важных шагов в развитии и структуризации своего портфолио, в том числе:

  • Внедрение FlashArray//E: расширение семейства Pure//E моделью FlashArray//E, позволяет заказчикам полностью отказаться от жестких дисков в своих центрах обработки данных, обеспечивая простоту и эффективность флэш-памяти для всех файловых и блочных хранилищ данных. Использование FlashArray//E позволяет заказчикам на 80% сократить энергопотребление и занимаемую площадь, на 60% снизить эксплуатационные расходы и на 85% уменьшить количество электротехнических отходов по сравнению с дисковыми накопителями.
  • Выпуск моделей нового поколения FlashArray//X и FlashArray//C R4: Благодаря 40%-ному росту производительности, более чем 80%-ному увеличению скорости работы памяти и 30%-ному преимуществу в компрессии, по сравнению с предыдущим поколением, новые модели обеспечивают глобальным заказчикам гибкость работы с данными, производительность, безопасность и экономию средств, необходимых для плавного и экономичного масштабирования бизнес-операций.
  • Общедоступные файловые сервисы для FlashArray: Служба хранения данных, позволяющая организациям получать доступ к собственным блочным и файловым сервисам из единого глобального пула ресурсов хранения. Файловые службы устраняют необходимость предварительного планирования роста хранилища и предлагают единую систему управления политиками, что значительно сокращает время администрирования.
  • Влияние на устойчивое развитие предприятия: Вслед за введением оценки устойчивости Pure1 компания Pure Storage выпустила первую и единственную гарантию энергоэффективности на рынке корпоративных систем хранения данных как услуги: соглашение Evergreen//One Energy Efficiency SLA, позволяющее заказчикам измерять максимальное количество фактических ватт на один тебибайт (TiB). Кроме того, благодаря линейке продуктов FlashArray заказчики могут получить до 85% экономии энергии и выбросов по сравнению с конкурирующими продуктами на базе флэш-памяти, что следует из последнего ESG-анализа, проведенного третьей стороной Pure Storage.

В настоящее время семейство FlashArray включает FlashArray//E, FlashArray//X, FlashArray//C, FlashArray//XL, Pure Cloud Block Store и Pure Fusion — все из которых поддерживают единую платформу управления Pure1® на основе AIOps.

В отчетах Gartner® Magic Quadrant собраны и представлены результаты тщательных фактологических исследований конкретных рынков, которые дают широкое представление об относительном положении поставщиков на рынках, где наблюдаются высокие темпы роста и отчетливая дифференциация поставщиков. Исследование позволяет организациям получать максимум полезной информации из рыночного анализа в соответствии со своими уникальными потребностями в сфере бизнеса и технологий.

ASBIS — официальный дистрибьютор и поставщик решений
Pure Storage в Азербайджане:
+994 51 232 88 93
[email protected]
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