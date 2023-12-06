Поделись своим стилем с услугой «Dinlət» от Nar

Nar представляет для своих абонентов обновленную услугу «Dinlət». «Dinlət», когда-то одна из наиболее популярных услуг мобильного оператора, была усовершенствована благодаря новым функциям.

Теперь абоненты Nar смогут неограниченно активировать «Dinlət», заплатив всего 1,8 AZN в месяц. Для подключения к услуге достаточно выбрать желаемую мелодию на платформе www.dinlet.az и набрать *185*КодDinlət#YES.

С услугой «Dinlət» вместо стандартных гудков на линии будут звучать ваши любимые музыкальные произведения, разные мелодии, забавные реплики и т.д.