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6 декабря, 2023
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Поделись своим стилем с услугой «Dinlət» от Nar

Dinlət

Nar представляет для своих абонентов обновленную услугу «Dinlət». «Dinlət», когда-то одна из наиболее популярных услуг мобильного оператора, была усовершенствована благодаря новым функциям.

Теперь абоненты Nar смогут неограниченно активировать «Dinlət», заплатив всего 1,8 AZN в месяц. Для подключения к услуге достаточно выбрать желаемую мелодию на платформе www.dinlet.az и набрать *185*КодDinlət#YES.

С услугой «Dinlət» вместо стандартных гудков на линии будут звучать ваши любимые музыкальные произведения, разные мелодии, забавные реплики и т.д.

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