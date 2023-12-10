Мировые лидеры в области развития искусственного интеллекта

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) и центра Epoch AI провели исследование в области развития искусственного интеллекта. Проводилась оценка вклада мировых компаний в развитие данной сферы.

Оценка проводилась на основе научных публикаций, цитируемости, обучению моделей ИИ и вкладу в развитие технологий с 2010 года. В списке лидеров 20 компаний из США, Европы, Китая и России.

Согласно данным, наибольший вклад в развитие ИИ внесли компании Google, OpenAI и Meta. В частности, объем обучающих вычислений Google за последние 11 лет вырос в 10 млн. раз. По цитируемости за последние 13 лет лидируют Google и Microsoft. По части внедрения ключевых инновационных моделей лидером является Google, на втором месте — OpenAI, на третьем — Meta.