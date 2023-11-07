YouTube тестирует чат-бота, который сможет отвечать на вопросы по содержанию видео

Разработчики YouTube тестируют две новые функции видеохостинга на базе генеративного ИИ. Первый инструмент — это чат-бот, созданный с помощью модели LLMS. Он сможет отвечать пользователям на вопросы о содержимом видеороликов, а также предложит похожие ролики.

Разработчики поясняют, что нейросеть использует информацию, полученную на YouTube и из интернета, а ее ответы не прерывают воспроизведения. Активирует интеллектуального чат-бота кнопка Ask, которая появилась в интерфейсе приложения YouTube для Android. Чат-бот появляется только под роликами на английском языке.

Другая функция направлена на работу с комментариями. ИИ объединяет комментарии пользователей под видео по темам для того, чтобы быстрее переходить к интересующим вопросам. В тестовом режиме функция работает только с небольшим количеством англоязычных роликов.

Сейчас обе функции находятся на стадии тестирования и доступны только подписчикам YouTube Premium из США. Отмечается, что YouTube собирает информацию об использовании технологий для улучшения качества работы, но не для настройки таргетированной рекламы.