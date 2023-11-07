spot_img
7 ноября, 2023
ДомойSoftwareМобильные приложенияYouTube тестирует чат-бота, который сможет отвечать на вопросы по содержанию видео

YouTube тестирует чат-бота, который сможет отвечать на вопросы по содержанию видео

YouTube

Разработчики YouTube тестируют две новые функции видеохостинга на базе генеративного ИИ. Первый инструмент — это чат-бот, созданный с помощью модели LLMS. Он сможет отвечать пользователям на вопросы о содержимом видеороликов, а также предложит похожие ролики.

YouTube

Разработчики поясняют, что нейросеть использует информацию, полученную на YouTube и из интернета, а ее ответы не прерывают воспроизведения. Активирует интеллектуального чат-бота кнопка Ask, которая появилась в интерфейсе приложения YouTube для Android. Чат-бот появляется только под роликами на английском языке.

Другая функция направлена на работу с комментариями. ИИ объединяет комментарии пользователей под видео по темам для того, чтобы быстрее переходить к интересующим вопросам. В тестовом режиме функция работает только с небольшим количеством англоязычных роликов.

Сейчас обе функции находятся на стадии тестирования и доступны только подписчикам YouTube Premium из США. Отмечается, что YouTube собирает информацию об использовании технологий для улучшения качества работы, но не для настройки таргетированной рекламы.

Предыдущая статья
Оборудование Canon для производства 5-нм чипов оценивается в 10 раз дешевле машин ASML
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,102ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»