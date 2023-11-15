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16 ноября, 2023
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В Азербайджане запущена электронная система подачи жалоб E-Şikayət

E-Şikayət

Агентство информационно-коммуникационных технологий Азербайджана представило новую систему жалоб E-Şikayət. Целью создания системы является оперативное расследование поступающих от граждан обращений или жалоб на интернет-провайдеров и операторов, работающих в стране, а также осуществление мониторинга и контроля оперативных решений в единой системе.

Посредством системы интернет-провайдеры и операторы при необходимости смогут совместно рассматривать заявления или жалобы, поступившие от граждан, и одновременно обмениваться информацией с контролирующим органом в электронной форме. Также новая система E-Şikayət позволит регулирующему органу сравнивать отчеты и другие документы, заявленные интернет-провайдерами и операторами по показателям качества обслуживания.

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