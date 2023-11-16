В Казахстане осуществлена первая в стране транзакция с использованием цифрового тенге

В рамках ХI Конгресса финансистов, проходившем в Казахстане, участникам презентовали итоги реализации проекта «Цифровой тенге» и продемонстрировали старт запуска цифрового тенге путем проведения первой в стране транзакции, сообщает ресурс tengrinews.kz.

Первый пилотный проект по внедрению цифровой валюты был разработан еще в 2021 году, а его предварительные результаты были презентованы на IX Конгрессе финансистов. Спустя 2 года профессионалам отрасли представлен проект платежной карты цифрового тенге, совместимой с международными платежными системами. Для обеспечения удобства использования новой формы денег Halyk и VISA выпустили первую в мире цифровую карту, привязанную к тенге. Этой картой можно расплачиваться в любой точке продаж, поддерживаемой VISA. Пробная транзакция была проведена сегодня, перед пленарным заседанием КФК. Таким образом, можно говорить об удачном старте масштабного проекта — внедрения платежной карты цифрового тенге.

Цифровой тенге — это новая форма официальной национальной валюты. Ожидается, что она станет ключевым элементом платежной инфраструктуры страны за счет расширения доступа к безналичным расчетам, прозрачности государственных расходов, оптимизации движения денежных средств и создания возможностей для инновационных финансовых продуктов. Цифровая форма позволит быстрее и эффективнее доставлять средства гражданам, за счет чего они напрямую будут получать полагающиеся выплаты от государства. К примеру, сейчас для получения адресной социальной помощи гражданин подает заявление на выплату, указывает свой банковский счет получения, и только после проверки необходимости выплаты деньги попадают к нему на счет. Целевая модель цифрового тенге предполагает, что человеку достаточно открыть счет через банковское приложение, к этому счету банк привязывает карту, на которую и поступают цифровые деньги, которые можно использовать везде, где принимается карта.

«Выпуск первой карты, привязанной к цифровому тенге, знаменует собой захватывающий этап в эволюции денег и демонстрирует важность партнерства государственного и частного секторов в продвижении инноваций и доступности цифровых платежей, — сказал Эндрю Торре, президент компании VISA в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. — VISA работает в тесном сотрудничестве с клиентами и партнерами, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт при использовании новых форм денег, и мы рады, что мы стали частью запуска первой в своем роде платежной CBDC-карты. Мы благодарны Национальной платежной корпорации, Halyk Bank, Банку ЦентрКредит и Altyn Bank за сотрудничество и стремимся продолжить работу по продвижению будущего цифровых платежей».

Ожидается, что полномасштабное внедрение цифрового тенге произойдет в конце 2025 года.