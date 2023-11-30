Потеря данных — это то, с чем никто из нас не хотел бы столкнуться. Это может произойти очень неожиданно и зависеть от массы факторов, включая случайное удаление, сбой оборудования или системы, а также из-за повреждения файловых структур или программных файлов. Мало кто из нас готов к такому развитию событий, но, проявив некоторую предусмотрительность, вы можете принять меры предосторожности на такой случай.

Мы протестировали ряд программ для восстановления данных, предназначенных для повседневной работы. Эти инструменты необходимы для навигации по лабиринтам устройств хранения, поиска фрагментов потерянных данных и их повторной сборки в связные файлы. В этой статье мы рассмотрим лучшие программные решения для восстановления данных, которые сегодня представлены на рынке, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор. Представим плюсы и минусы каждого решения, упомянув их ключевые особенности и ограничения.

1. Stellar Data Recovery

https://www.stellarinfo.com

+ Поддержка разнообразных форматов файлов.

+ Опция глубокого сканирования.

— Дороже, чем другие предложения.

Stellar Data Recovery предлагает обширную поддержку форматов файлов и удобный интерфейс, который упрощает процесс восстановления, даже если вы не очень хорошо разбираетесь в том, как лучше всего использовать программное обеспечение для восстановления данных. Опция глубокого сканирования обеспечивает тщательное извлечение даже сильно поврежденного хранилища, хотя это может занять много времени. Существует бесплатная версия с ограниченным размером восстанавливаемых данных. Более продвинутые функции предоставляются за дополнительную плату.

2. EaseUS Data Recovery Wizard

https://www.easeus.com

+ Опция быстрого сканирования.

+ Функция предварительного просмотра.

— Чуть более ограниченное глубокое сканирование.

— Сложные ценовые уровни.

Вам понравится функция быстрого сканирования EaseUS Data Recovery Wizard, которая позволяет практически моментально восстановить недавно удаленные файлы. Функция предварительного просмотра также является приятным дополнением, позволяя проверить восстанавливаемый контент. Программное обеспечение эффективно восстанавливает данные с отформатированных дисков, но мы обнаружили, что возможности глубокого сканирования могут не соответствовать некоторым другим параметрам в этом списке. Обширная структура цен может сбить с толку.

3. Disk Drill 5

https://www.cleverfiles.com

+ Несколько алгоритмов восстановления увеличивают шансы на успех.

+ Комплексный предварительный просмотр файлов.

— Ограниченная онлайн-поддержка.

Disk Drill выделяется множеством алгоритмов восстановления, позволяющих использовать различные методы в зависимости от типа файла. Также данное решение имеет комплексную функцию предварительного просмотра файлов, которая помогает выбрать подходящие файлы для восстановления. Кроме того, программное обеспечение включает профилактические функции, такие как хранилище восстановления, хотя бесплатная версия имеет ограничения по размеру и типу файлов.

4. Recuva

https://www.ccleaner.com

+ Простой интерфейс.

+ Простота установки и начала работы.

— Ограниченная поддержка файлов и отсутствие официальной поддержки клиентов.

Это лучшее программное обеспечение для восстановления данных для тех, кто не особо разбирается в технических нюансах, поскольку данное решение предлагает простой интерфейс, отлично подходящий для пользователей с минимальными знаниями. Опция глубокого сканирования обеспечивает тщательное извлечение данных, а портативная версия позволяет производить восстановление файлов без установки программного обеспечения. Правда, в данном случае будет ограничена поддержка форматов файлов. Но такой способ понравится пользователям, которым необходимо восстановить отдельные файлы, а не большие объемы данных.

5. Wondershare Recoverit

https://recoverit.wondershare.com

+ Простой дизайн.

+ Широкая совместимость с устройствами и расширенные возможности восстановления видео.

— Относительно дорогое решение.

Благодаря улучшенному режиму восстановления фотографий и видео Wondershare Recoverit лучше всего подойдет творческим людям и создателям контента. Программное обеспечение имеет удобный интерфейс и совместимо с различными устройствами, гарантируя до 95% успеха при восстановлении данных. Как и во многих других предложениях, в бесплатной версии Wondershare Recoverit существуют ограничения, а структура ценообразования по сравнению с конкурентами кажется довольно дорогой.

6. DiskGenius

https://www.diskgenius.com

+ Сочетает в себе восстановление данных и управление разделами.

+ Способен виртуализировать Windows в виртуальную машину VMware.

+ Функция клонирования дисков.

— Не самый понятный пользовательский интерфейс.

— Может многое, но все посредственно.

Проблемы с разделами и потеря данных часто зависят друг от друга, поэтому разработчики DiskGenius решили создать универсальное решение для восстановления данных и управления разделами, которое позволяет восстанавливать потерянные данные в результате их удаления, форматирования диска или раздела, сбоя операционной системы и в многих других ситуациях. При том, что пользовательский интерфейс DiskGenius не представляет собой ничего особенного, фактический процесс восстановления данных прост и сводится всего к трем шагам. Сначала вы выбираете раздел или диск, затем сканируете потерянные данные и, наконец, просматриваете файлы и выбираете те, которые хотите восстановить. DiskGenius поставляется с несколькими дополнительными функциями, которых нет даже в более дорогих продуктах, например, возможность восстанавливать данные непосредственно из образов VMware, Virtual Box или Microsoft Virtual PC. Решение также включает в себя шестнадцатеричный редактор, который облегчает анализ необработанных данных диска, но маловероятно, что обычные пользователи когда-либо воспользуются этой функцией.

7. R-Studio

https://www.r-studio.com

+ Возможность восстановления данных с устройств NAS.

+ Поддержка RAID.

— Сложная кривая обучения.

R-Studio в значительной степени ориентирован на опытных пользователей и предлагает широкий спектр функций, включая восстановление данных в сети и поддержку RAID. Также данное программное обеспечение включает ряд настраиваемых параметров, позволяющих проникать достаточно глубоко в структуру сломанных или поврежденных дисков. Это затрудняет обучение, а сложный интерфейс может отпугнуть новичков. Высокая цена программного обеспечения также может быть недостатком.

8. MiniTool Power Data Recovery

https://www.minitool.com

+ Пошаговое восстановление.

+ Пожизненные обновления.

— Более медленная скорость сканирования и плохая организация файлов.

Вам очень понравится пошаговая система MiniTool Power Data Recovery, которая помогает пользователям самостоятельно пройти весь процесс восстановления данных. Программное обеспечение предлагает универсальные возможности сканирования и предоставляет пожизненные обновления для приобретенных версий. Однако скорость восстановления может быть медленнее, и, поскольку это более простая программа, восстановленные файлы могут потерять свою первоначальную организацию.

Что такое программное обеспечение для восстановления данных?

Программное обеспечение для восстановления данных — это программы, которые используют резервные копии ваших данных для восстановления удаленных, поврежденных или недоступных файлов, а также систем до нескомпрометированного состояния. Оно просматривает устройство хранения в поисках восстанавливаемых данных, которые могли быть удалены, повреждены или отформатированы. Обратите внимание, что результаты различаются в зависимости от типа устройства хранения данных, операционной системы и причины. Стоит помнить, что никакое программное обеспечение для восстановления данных не является идеальным. Если файл был частично перезаписан, то высока вероятность того, что восстановление будет невозможно, но если с момента удаления файла прошло не так много времени, вероятность того, что данные будут восстановлены, окажется гораздо выше.

Как выбрать лучшее программное обеспечение для восстановления данных?

Есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание при рассмотрении программного обеспечения для восстановления данных в качестве защиты ваших файлов. Во-первых, подумайте, какие данные вы хотите восстановить. Иногда документы и файлы легче восстановить, чем большие файлы вроде фотографий и видео, поэтому рассмотрите каждую из индивидуальных возможностей программного обеспечения, чтобы оценить его способности при восстановлении большого количества различных форматов файлов. Также стоит подумать об интерфейсе, который вы будете использовать для восстановления таких файлов, а также об общем удобстве использования и ваших собственных технических навыков в вопросах общения с подобными программами.