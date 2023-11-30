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30 ноября, 2023
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30 ноября отмечается Международный день защиты информации

Международный день защиты информации отмечается 30 ноября, начиная с 1988 года. Именно в том году была зафиксирована первая массовая эпидемия червя Морриса, и именно тогда специалисты задумались о необходимости комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности.

Напомним, что 2 ноября 1988 года был зафиксирован первый случай появления и «победного» шествия сетевого червя, парализовавшего работу 6000 интернет-узлов в США. Позднее в СМИ червь этот был назван в честь его создателя Роберта Морриса. При этом цель у Роберта была исключительно исследовательская. Он хотел на опыте определить, насколько живуча будет его программа. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в 100 млн. долларов.

В 1988 году американская ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября международным Днем защиты информации. С тех пор в этот день по инициативе Ассоциации компьютерного оборудования проводятся международные конференции по защите информации, сопровождаемые массой интересных мероприятий.

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