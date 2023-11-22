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22 ноября, 2023
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Broadcom и VMware завершили сделку на $69 млрд

Broadcom VMware

Компании Broadcom и VMware сегодня сообщили, что завершили сделку стоимостью $69 млрд. В течении полутора лет компании добивались одобрения регуляторов разных стран. Вчера, 21 ноября, было получено согласие китайского регулятора, что явилось последним разрешением, необходимым для завершения сделки. Сделка, о которой впервые было объявлено в мае прошлого года, первоначально оценивалась в $61 млрд.

Broadcom пришлось запрашивать одобрение регулирующих органов Китая, поскольку у компании имеется значительный бизнес в стране, приносящий ей миллиардные доходы. Дав согласие на сделку, Китай отметил в заявлении, что программное обеспечение VMWare должно быть совместимо с локальным серверным оборудованием, и сделка не должна ограничивать клиентов в покупке и использовании аппаратных продуктов от конкурентов Broadcom. Китайский регулятор также оставил за собой право контролировать соблюдение компаниями этих условий.

Объединение американского разработчика микросхем и разработчика облачного программного обеспечения является одним из крупнейших слияний технологических компаний за всю историю индустрии.

Слияние оказалось в центре пристального внимания регуляторов разных стран, из-за чего его завершение трижды переносилось. Сделка получила разрешение ЕС, Великобритании, Южной Кореи и Японии.

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