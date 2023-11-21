Amazon планирует бесплатно обучить технологиям ИИ два миллиона человек к 2025 году

Компания Amazon запустила бесплатную программу курсов AI Ready, которая позволит получить навыки в области работы с искусственным интеллектом. Занятия ориентированы как на новичков, так и на тех, у кого уже есть опыт в этой сфере.

Благодаря программе, в которую входят восемь онлайн-курсов, планируется обучить как минимум 2 млн. человек к 2025 году. Они смогут получить как начальные, так и продвинутые навыки, в том числе научиться применять технологии генеративного ИИ, которые используются в работе языковых моделей.

Amazon намерен с помощью новых кадров в сфере искусственного интеллекта сократить отставание от Microsoft, Google и других компаний, которые также занимаются разработками в этой области.

«ИИ будет самой преобразующей технологией, с которой столкнется наше поколение, но его потенциал не будет раскрыт полностью, если у нас не будет кадров», — заявил вице-президент Amazon по базам данных, аналитике и машинному обучению Свами Сивасубраманиан.

В конце сентября Amazon объявил, что вложит до $4 млрд. в стартап Anthropic, разрабатывающий технологии генеративного искусственного интеллекта.