В огромном сферическом здании MSG Sphere прошел первый концерт

В развлекательном центре MSG Sphere в Лас-Вегасе прошел первый концерт. Зрители наслаждались песнями ирландских рок-исполнителей U2 и смотрели анимации на сферическом экране. Многие зрители назвали это выступление «самым удивительным в истории».

В соцсетях стали появляться многочисленные видео с фрагментами выступления, которое сопровождалось световым шоу на гигантском экране площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Из-за строения экрана кажется, что изображение на нем отображается со всех сторон сразу. В этом помогают светодиоды размером с хоккейную шайбу. Каждый из них может показывать более 250 миллионов цветов.

Во время выступления анимация на экране менялась в зависимости от музыки и происходящего на сцене. За звук отвечала мощная акустическая система, состоящая из 167 000 динамиков. Среди прочего, зрители смогли увидеть визуальный эффект «падающего потолка». Самый дешевый билет на концерт стоил около 400 долларов.

MSG Sphere называют крупнейшим в мире сферическим сооружением, строительство которого завершилось летом 2023 года. Фасад здания состоит из 1,2 миллиона светодиодных панелей общей площадью 54 тысячи квадратных метров. Его высота составляет 111,5 метра, а ширина — 157 метров. Внутри MSG Sphere располагается круговой светодиодный экран с разрешением 19 тысяч на 13,5 тысячи пикселей. Стоимость производства MSG Sphere составила 2,3 миллиарда долларов.