Станьте частью обновленной концепции Nar и выигрывайте призы!

На прошлой неделе Nar объявил о запуске новой кампании, основанной на обновленной концепции бренда. Целью этой кампании является демонстрация разнообразных выгодных продуктов и услуг посредством трех рекламных роликов .

Следует отметить, что в основе нового подхода бренда лежит приближение к покупателям принципов клиентоориентированности, выгодности и доступности.