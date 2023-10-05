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6 октября, 2023
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Станьте частью обновленной концепции Nar и выигрывайте призы!

Nar

На прошлой неделе Nar объявил о запуске новой кампании, основанной на обновленной концепции бренда. Целью этой кампании является демонстрация разнообразных выгодных продуктов и услуг посредством трех рекламных роликов.

Следует отметить, что в основе нового подхода бренда лежит приближение к покупателям принципов клиентоориентированности, выгодности и доступности.

Кроме того, мобильный оператор в ближайшие дни проведет несколько конкурсов, чтобы разделить радость от новой концепции бренда со своими абонентами. Абоненты “Nar” смогут выиграть в этих конкурсах такие замечательные призы, как PlayStation 5, Airpods, iPhone 14, Apple Watch, iPad AIR 5GB и Яндекс-станцию Max. Приглашаем вас следить за страницами Nar в социальных сетях, чтобы быть в курсе конкурса.

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