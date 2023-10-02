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2 октября, 2023
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Состоялся турнир «Большого шлема» по дзюдо, проходивший при поддержке Azercell

Azercell

При поддержке Azercell в Баку прошел турнир «Большого шлема» по дзюдо, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

В турнире, проходившем на Национальной гимнастической арене, в борьбу за медали вступили 446 дзюдоистов из 61 страны мира. Национальную сборную Азербайджана по дзюдо на соревнованиях представляли 26 спортсменов и 7 спортсменок в 11 весовых категориях. Нашей сборной удалось завоевать 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, заняв первое место в общем зачете и в зачете среди мужчин.

Яшар Наджафов (66 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) завоевали золотые медали, Лейла Алиева (48 кг) завоевала серебряную медаль, а Зелим Коцоев (100 кг) был удостоен бронзовой медали на этом турнире.

Следует отметить, что в последний день турнира в качестве гостей участие в нем приняли и юные финалистки кампании «Девушкам белое к лицу», организованной Azercell и Федерацией дзюдо Азербайджана в регионах страны. Их выход состоялся в сопровождении спортсменок сборной Азербайджана по дзюдо.

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