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6 октября, 2023
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Представлен сервис Sony Pictures Core для PS4 и PS5

Sony Pictures Core

Компания Sony представила сервис Pictures Core, аналог запущенного в 2021 году Bravia Core, который доступен на телевизорах линейки Bravia и мобильных телефонах Xperia.

Установив утилиту на PS4 и PS5 пользователи смогут приобрести фильмы из обширного каталога, в который входят «Человек-паук: Паутина вселенных», «Человек-паук: Нет пути домой», «Анчартед: На картах не значится», «Без обид» и другие. Позже каталог планируется расширить до 2 000 картин. «Цифровые» версии некоторых картин, выпущенных Sony Pictures, будут появляться в приложении в рамках эксклюзивного раннего доступа.

Владельцы подписок PS Plus Deluxe и Premium получат возможность бесплатного просмотра свыше сотни фильмов. Абонентам PS Plus полагаются и другие бонусы, которые пока не уточняются.

Сервис Sony Pictures Core уже вышел в 23 регионах, включая Великобританию, Францию, Германию и Японию. Загрузить его можно в разделе «Медиа». Отмечается, что для регистрации учетной записи в Sony Pictures Core игрокам должно быть не меньше 18 лет.

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