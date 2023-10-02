Компании CASPEL и Hitachi Vantara провели в Баку совместную конференцию

21 сентября в Баку в отеле Ritz Carlton прошла конференция, посвященная последним решениям компании Hitachi Vantara. Мероприятие, ориентированное на IT-специалистов, было организовано одним из ведущих азербайджанских интеграторов в лице компании CASPEL. В рамках конференции обсуждались рыночные возможности и стратегия вендора в вопросах хранения и обработки локальных и облачных данных. Также участники мероприятия получили возможность познакомиться с презентациями ключевых OEM-партнеров Hitachi Vantara, которыми на рынке выступают компании Brocade и Commvault.

С приветственным словом к гостям конференции обратились, председатель правления Caspel Джейхун Гулиев и генеральный директор компании Натиг Пашаев, которые рассказали о совместной деятельности с Hitachi Vantara на азербайджанском рынке и ряде реализованных на базе решений этого производителя проектов.

Далее менеджер по коммерческим продажам Hitachi Vantara в СНГ Виктория Таранец познакомила собравшихся с историей одного из ведущих производителей систем хранения данных в мире, известного своим качеством и инновациями в этой области. На сегодняшний день компания осуществляет продажи своих решений более чем в 100 странах мира, а штат Hitachi Vantara превышает 6000 человек. Виктория также отметила, что партнерство с CASPEL подтверждает высокий уровень доверия, которое Hitachi Vantara оказывает компании, а также укрепляет позиции каждой из сторон на рынке. «Организации, стремящиеся в своей деятельности ориентироваться на данные, сталкиваются с необходимостью задействовать стремительно растущие массивы структурированной и неструктурированной информации, чтобы получить конкурентные преимущества, — отметила Виктория Таранец. — Hitachi Vantara помогает своим заказчикам максимально реализовать преимущества своих инфраструктур, обеспечивая значительное повышение производительности при работе с данными и возможность быстрее принимать верные решения».

Основные презентации решений и продуктов Hitachi Vantara были представлены экспертом компании Андреем Каравановым, который рассказал не только об особенностях использования СХД от Hitachi Vantara, но и поделился информацией о глобальном доминировании систем Hitachi VSP 5000, представляющих собой продукты промышленного уровня. «Система хранения данных Hitachi VSP 5000 позволяет получить максимальную отказоустойчивость даже при условии выхода из строя нескольких однотипных компонент хранилище. Это новое высокопроизводительное решение для инфраструктуры хранения с высокой емкостью и скоростями, которые могут заменить огромные массивы существующих ЦОД. VSP 5000 обладает всеми интеллектуальными возможностями, чтобы гарантировать оптимизацию систем, обеспечивая при этом упреждающую и прогнозирующую поддержку для повышения надежности. Однако более интересным является тот факт, что VSP 5000 представляет собой масштабируемую модульную платформу хранения, построенную вокруг единой сети коммуникации Hitachi Accelerated Fabric, разработанную с использованием комбинации PCI-E свитчей и FPGA чипами для максимальной оптимизации взаимной работы вычислительных узлов (рекордные показатели времени отклика 39 микросекунд), на базе которых работает единый образ базовой прошивки. Это единственная система на рынке, способная демонстрировать безотказность работы на уровне 99,999999%», — подчеркнул Андрей Караванов.

Также докладчик упомянул СХД VSP E1090. Эта система хранения данных класса MidRange, недавно появившаяся на рынке, обеспечивает постоянные обновления и возможности расширения для поддержки более масштабных конфигураций и более широкой консолидации решений для тех, кому нужна функциональность, но не требуется отказоустойчивость и масштабируемость корпоративного класса. Система VSP E1090 предлагает заказчикам высокую производительность, емкость, устойчивость и простоту использования за счет наименьшей задержки среди всех хранилищ NVMe среднего уровня, производительности на уровне 8,4 млн. операций ввода-вывода в секунду, поддержке процедуры обновления контроллеров на новые поколения без приостановки работы с данными, упрощенному мониторингу и управлению. Кроме того, докладчик подчеркнул, что системы хранения данных Hitachi Vantara являют собой полноценное решение для бизнеса, обеспечивающее высокую производительность, надежность и гибкость при доступных ценах.

Hitachi Vantara также предлагает платформу Hitachi Content Platform (HCP) – программно-аппаратный комплекс для хранения объектных данных, позволяющий организовать S3 хранилище с ростом данных вплоть до Экзабайт, с высокими показателями отказоустойчивости и с наличием средств интеграции с сотнями программных решений от ведущих мировых брендов. Кроме того, стандартный протокол взаимодействия с хранилищем позволяет клиентам самим создавать свое ПО, готовое использовать HCP как надежную платформу в виде приватного облака, в котором стоимость владения информацией обходится клиентам в разы дешевле, чем в коммерческих публичных облаках. Благодаря своей гибкой архитектуре, решение HCP может использовать различные типы носителей (от недорогих NLSAS до высокоскоростных флэш дисков), поддерживает отказоустойчивые архитектуры вплоть до расстояний в тысячи километров. Андрей Караванов также подчеркнул, что контроль за всеми решениями Hitachi Vantara по хранению данных теперь обеспечивается из единой и удобной облачной консоли Hitachi Ops Center Clear Sight. «Все продуктовая линейка Hitachi Vantara рассчитана на то, чтобы позволить нашим заказчикам выбирать правильные и эффективные решения под бизнес задачи, увеличивать доходы, генерируемые благодаря использованию всех типов данных, и повышать производительность приложений, совершенствуя цифровую среду для пользователей», — отметил в завершении доклада представитель Hitachi Vantara.

Выступление системного инженера Brocade Сергея Целикова было посвящено знакомству с новыми продуктами Brocade, которые компания представила на рынке в текущем году, включая актуальные решения FCIP, программное обеспечение управления SANnav, HBA Emulex и сетевые карты Broadcom. Также докладчик рассказал участникам конференции о возможностях последних протоколов Broadcom и дал рекомендации по построению оптимальных сетей SAN.

Завершилась официальная часть мероприятия выступлением эксперта по решениям Commvault Дмитрия Иванюка, который отметил, что Hitachi Vantara еще с середины 2000-х годов поставляет под маркой Data Protection Suite пользователям своих систем хранения OEM-версию пакета программ Commvault для резервного копирования и восстановления данных. Кроме того, компании интегрировали технологию мгновенных снимков Commvault IntelliSnap с системами хранения Hitachi. А в прошлом году Hitachi Vantara начала продвижение горизонтально-масштабируемой приставки резервного копирования (backup appliance) на базе технологий компании Commvault. Аппаратной платформой приставки, которая продвигается под брендом «Commvault HyperScale X for Hitachi Data Protection Suite» является кластер двухюнитовых двухсокетных серверов Hitachi Advanced Server HA820, на котором инсталлировано и полностью сконфигурировано для работы ПО Commvault HyperScale.

После этого участники конференции смогли задать интересующие вопросы представителям вендоров и компании CASPEL, а также насладиться общением в неформальной обстановке за ужином в ресторане отеля.