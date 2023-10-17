Банки, которые оцифровывают свои услуги с помощью SİMA İmza, обеспечивают более гибкое обслуживание клиентов

SİMA İmza, облачная цифровая подпись нового поколения, созданная ООО «AzInTelecom» при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает свою работу в направлении ускорения цифровой трансформации финансовых учреждений.

Перечень услуг, оцифрованных с SİMA İmza банками, которые считаются основными ведущими организациями финансового сектора, расширяется. SİMA İmza совершенно бесплатна для граждан, ее можно получить, зарегистрировавшись в мобильном приложении всего за 1 минуту, никуда не выходя. А для получения подписи достаточно одной ID-карты. Это снижает нагрузку на граждан и банки, создает основу для экономии времени и денег.

Уже 6 банков — PASHA Bank, Международный банк Азербайджана (ABB), Yelo Bank, TuranBank, Premium Bank и Банк BTB интегрировали SİMA İmza в свои системы для оцифровки своих услуг. Таким образом, упомянутые банки могут предоставлять многие услуги быстрее, не выделяя дополнительных ресурсов.

Интеграция SİMA İmza в банковскую систему создает новые возможности, делает текущие возможности более доступными, чем раньше. В результате анализа, проведенного в банках, интегрированных с SİMA İmza, установлено, что срок кредитования с использованием цифровой подписи снизился в 3 раза, а уровень потери клиентов снизился в 2 раза. Оцифровывая свои услуги с помощью SİMA İmza, банкам удается повысить удовлетворенность клиентов, предоставлять более гибкие услуги гражданам и увеличивать свои доходы.

Перечень услуг, оцифрованных банками с помощью SİMA İmza , выглядит следующим образом:

PASHA Bank — Владельцы зарплатных карт банка могут отправлять заявку на получение кредита наличными через мобильное приложение, подписать соответствующие документы цифровой подписью нового поколения SİMA İmza и получить кредит удаленно.

ABB — Клиенты могут мгновенно изменить свои персональные данные через SİMA İmza, заказать новую дебетовую карту или бесплатную «Tam DigiCard» через мобильное приложение банка «ABB Mobile». При заключении договоров с SİMA İmza нет необходимости вводить дополнительную информацию или идти в банк.

YeloBank — Клиенты банка могут легко зарегистрироваться в мобильных приложениях «Yelo» и «Yelo business» с SİMA İmza и получать услуги и продукты, не приходя в банк.

В ближайшее время индивидуальные предприниматели смогут открывать счет в онлайн-банке и подавать заявку на кредит через приложение «Yelo» с SİMA İmza. С запуском этих двух сервисов предпринимателям не нужно будет ходить в сервисные центры, стоять в очередях, подписывать бумажные документы.

TuranBank — Граждане могут зарегистрироваться в мобильном приложении «TuranBank» с SİMA İmza, вносить вклады, не приходя в отделение, и получать кредиты удаленно. Подписание документов без ограничения времени и места осуществляется в электронной форме с помощью SİMA İmza. Клиенты могут подписать договор, используя мобильное приложение в любое время суток, включая нерабочие дни.

Договор, утвержденный заказчиком с SİMA İmza, считается полноценным документом и нет необходимости его распечатывать и подписывать вручную. Граждане могут просматривать, загружать и делиться своими документами в электронном виде в любое время.

Premium Bank – подписывать документы с SİMA İmza можно при заказе пластиковых карт через мобильное приложение банка. Это позволяет клиентам получить карту, не приходя в банк и не теряя времени.

BTB Bank– При покупке потребительских товаров банка можно подписывать документы с SİMA İmza.

Кроме того, следует отметить, что абоненты «Azercell» могут сразу получить цифровую карту «akart» с SİMA İmza, не посещая офисы.

Самым главным преимуществом, которое SİMA İmza предоставляет своим партнерам при проведении финансовых операций, является надежность подписи. Поскольку SİMA İmza, которая юридически эквивалентна собственноручной подписи, основана на технологии самораспознавания, один человек не может подписаться с SİMA İmza другого человека.

Кроме того, после внесения изменений в «Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов» Решением Правления Центрального банка от 12 июля 2023 года, постоянным клиентам оффициально резрешено открывать банковские счета дистанционно с усиленной электронной подписью, в том числе и цифровой подписью нового поколения SİMA İmza.

Согласно изменению, граждане и индивидуальные предприниматели могут открывать счет онлайн с SİMA İmza, не обращаясь в банк и без надобности повторно подтверждать свою личность видеозвонком.

SİMA İmza создает ряд преимуществ как для граждан, так и для поставщиков услуг. С цифровой подписью нового поколения сокращаются финансовые затраты и предотвращается потеря времени. Кроме того, возможность интеграции SİMA İmza в любую систему, а также автоматизация дают пользователям возможность подписывать документы быстро и в любом количестве.

Для получения цифровой подписи, работающей с мобильным приложением, гражданам достаточно скачать мобильное приложение SİMA İmza на устройство и один раз зарегистрироваться. SİMA İmza, повышающая доступность цифровых услуг, ускорит бизнес-процессы в нашей стране.

Более подробную информацию о цифровой подписи SİMA İmza можно получить на официальном сайте www.sima.az/ru и обратившись в Колл-Центр «157».