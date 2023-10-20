Азербайджан в списке стран, куда ограничат поставки высокопроизводительных процессоров

В соответствии с последними экспортными правилами, введенными правительством США, AMD, Intel и NVIDIA больше не могут поставлять ряд своих высокопроизводительных процессоров в Китай и ряд других стран без экспортной лицензии Министерства торговли США. Фактически ограничения настолько суровы, что ограничиваются и поставки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 и ускорителей A100, A800, H100, H800, L40 и L40S, сообщает ресурс wccftech.com.

Ниже приведен список страны, на которые распространяется запрет на импорт: Афганистан, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Бирма, Камбоджа, Центральноафриканская Республика, Китай, Демократическая Республика Конго, Куба, Кипр, Египет, Эритрея, Грузия, Гаити, Иран, Ирак, Иордания, Казахстан, Северная Корея, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Ливия, Макао, Молдова, Монголия, Оман, Пакистан, Катар, Россия, Саудовская Аравия, Сомали, Южный Судан, Республика Судан, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен и Зимбабве.