Apple MacBook Pro 14 и 16 с процессорами M3, M3 Pro и M3 Max, а также в новом цвете Space Black

31 октября компания Apple провела осеннюю презентацию новых продуктов. Посвящена она была свежей линейке процессоров M3, выполненных по 3 нм техпроцессу. Этот факт позволил не только увеличить производительность компьютеров Apple, но и уменьшить энергопотребление. Именно по этой причине в компании не стали ждать начала следующего года и второй раз в 2023 обновили MacBook Pro с 14” и 16” дисплеями.

Самым главным нововведением MacBook Pro конца 2023 года стали, конечно же, новые процессоры M3, M3 Pro и M3 Max. Уменьшив техпроцесс, Apple смогла не только увеличить производительность своих самых мощных ноутбуков, но и добиться хорошего времени автономной работы. Даже с базовым процессором ноутбуки работают на 60% быстрее, чем 13” MacBook Pro M1. Если же вы решите выбрать MacBook Pro M3 Pro, то получите на 40% большую скорость работы, чем при использовании процессора M1 Pro. А вот для тех, кто хочет максимальную производительность, следует обратить внимание на модели с процессором M3 Max. Здесь скорость работы, по заявлениям Apple, впечатлит намного больше. Например, относительно MacBook Pro 16 M1 Max прирост будет в 2,5 раза, а если взять самый мощный MacBook Pro на процессоре Intel, то вообще в 11.

Самое интересное заключается в том, что сразу после презентации из продаж были изъяты модели MacBook Pro 13 на базовом процессоре M2. Теперь линейка MacBook Pro ограничена только моделями 14” и 16” дисплеями. С такими процессорами игровой режим в macOS Sonoma может засиять новыми красками. Теперь не должно возникнуть никаких проблем даже с запуском неоптимизированных игр. Ноутбуки оснащаются 24, 36 или 128 Gb унифицированной памяти и системой активного охлаждения, а также поддерживают подключение до 4 внешних мониторов.

Немного поработала Apple и над дисплеями в новых MacBook Pro. Принципиальных отличий от предыдущего поколения не будет, но вот яркость экрана при работе с SDR-контентом увеличили на 20%. Постоянная максимальная яркость может достигать 1000 нит, а пиковая для HDR-контента — 1600 нит. Для тех, кто работает с графикой, такие показатели яркости точно понравятся. В остальном это тот же качественный дисплей, к которому все давно привыкли. Так что Apple не изобрела здесь ничего нового, а просто довела до совершенства то, что уже использовалось. Хотя яркость в 1000 нит даже в профессиональном ноутбуке — это великолепно. Кстати, даже с такой яркостью время работы новых MacBook Pro составляет впечатляющие 22 часа.

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Помимо процессоров и слегка обновленного дисплея, новые модели MacBook Pro получили еще и новый цвет — Space Black. Теперь ноутбуки стали действительно черными, что многим понравится. В Apple отмечают, что такой цвет собирает значительно меньше отпечатков пальцев благодаря анодированию. Правда, доступен этот цвет будет исключительно для моделей на базе процессоров M3 Pro и M3 Max. Дополнительно к черному будет доступен еще и классический серебристый. А MacBook Pro M3 будет выпускаться в привычных сером и серебристом цветах.

Цены MacBook Pro 14 и 16 выглядят следующим образом: MacBook Pro 14 M3 — от 1599 долларов, MacBook Pro 14 M3 Pro — от 1999 долларов, MacBook Pro 14 M3 Max — от 3199 долларов, MacBook Pro 16 M3 — не представлена, MacBook Pro 16 M3 Pro — от 2499 долларов, MacBook Pro 16 M3 Max — от 3499 долларов.