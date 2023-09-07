В 2023 году количество кибератак на мобильных пользователей в Азербайджане выросло почти в 3 раза

По данным «Лаборатории Касперского»*, в первые восемь месяцев 2023 года количество кибератак на пользователей мобильных устройств в Азербайджане составило 224 тысячи, что почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом рассказали на пресс-конференцию Kaspersky Cyber Knowledge Day, прошедшей 1 сентября 2023 года в Баку.

Наиболее распространёнными киберугрозами стали моды для игры Minecraft со скрытой рекламой (то есть приложения, которые «умеют смотреть» рекламу в фоновом режиме) и другие, неигровые, приложения с агрессивными рекламными модулями; фейковые приложения для поиска работы и модификации популярных мессенджеров со встроенным шпионским модулем, перехватывающим уведомления пользователя. Если первые три угрозы относятся к нежелательным программам, то последние две — троянцы — несут прямую угрозу пользователю. Например, фейковые приложения для поиска работы могут приводить к потере средств, а модификации мессенджеров со шпионским модулем — к утечке конфиденциальной информации из уведомлений (сообщения из личных переписок, коды подтверждения для банковских операций и пр.).

«Нежелательные и вредоносные программы остаются активной киберугрозой для пользователей мобильных телефонов. Рекламное ПО, хоть и не содержит вредоносный функционал напрямую, может также мешать полноценно пользоваться устройством, ведь зачастую агрессивные рекламные модули показывают рекламу поверх всех приложений. Помимо этого, показываемая такими модулями реклама чаще всего не проходит никакую модерацию, в результате чего в объявлении может оказаться ссылка на вредоносный сайт или приложение. Мы призываем владельцев смартфонов сохранять бдительность при скачивании приложений: обращать внимание на разработчика, его рейтинг и оценки других пользователей», — комментирует Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

«Смартфоны становятся частью нашей жизни: мы используем их по работе, для развлечений, связи с близкими, храним в них огромное количество личной информации и используем множество приложений. Чем чаще мы контактируем с мобильным, тем чаще подвергаемся рискам быть атакованными мошенниками, которые постоянно пишут новые зловреды и совершенствуют свои схемы, делая даже нежелательную рекламу и спам более привлекательными и правдоподобными. Если вы не уверены, что скрывается за ярким баннером, лучше не нажимайте на него. Используйте критическое мышление и установите надежное защитное решение», — дополняет Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы обезопасить устройство от мобильных угроз, эксперты «Лаборатории Касперского» также рекомендуют пользователям:

обращать внимание на то, какие разрешения вы выдаёте установленному приложению, нужны ли они ему для корректной работы;

использовать надёжное защитное решение, такое как Kaspersky Premium, которое не даст загрузить и установить на устройстве зловред;

скачивать приложения с легитимных ресурсов: это в любом случае существенно снижает риск столкнуться с киберугрозами по сравнению с неофициальными площадками;

не доверять слишком привлекательным предложениям из интернета, таким как обещания лёгкого заработка.

* Данные анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» на мобильных устройствах Android за период с 1 января по 21 августа, 2022 и 2023 гг.