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20 сентября, 2023
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Премия NETTY готовится к старту и объявляет основные номинации конкурса в 2023 году

NETTY

Первая Национальная интернет-премия Азербайджана NETTY готовится к старту. NETTY ежегодно определяет и награждает лучшие азербайджанские веб-сайты, мобильные приложения и ресурсы в социальных сетях.

Премия основана в 2004 году. В текущем году будет проходить уже в 18 раз в период с октября по декабрь. Сайт конкурса https://www.netty.az/.

Организационный комитет конкурса объявил основные номинации конкурса в 2023 году:

  • ГОСУДАРСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
  • СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО
  • БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
  • ФИНАНСЫ И БАНКИ
  • ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ
  • НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ
  • ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ
  • ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ
  • КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Отбор победителей в рамках конкурса осуществят ведущие специалисты отрасли. Интернет-пользователи также будут иметь возможность определить наиболее популярные проекты.

Премия традиционно пройдет при поддержке ведущих государственных учреждений, крупнейших азербайджанских и международных компаний.

В текущем году в качестве эксперимента многим процессам конкурса будут помогать технологии искусственного интеллекта.

Поддержать крупнейший и легендарный конкурс можно, став его партнером. Электронная почта для связи [email protected].

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