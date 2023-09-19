Премия NETTY готовится к старту и объявляет основные номинации конкурса в 2023 году

Первая Национальная интернет-премия Азербайджана NETTY готовится к старту. NETTY ежегодно определяет и награждает лучшие азербайджанские веб-сайты, мобильные приложения и ресурсы в социальных сетях.
Премия основана в 2004 году. В текущем году будет проходить уже в 18 раз в период с октября по декабрь. Сайт конкурса https://www.netty.az/.
Организационный комитет конкурса объявил основные номинации конкурса в 2023 году:
- ГОСУДАРСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
- СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО
- БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
- ФИНАНСЫ И БАНКИ
- ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ
- НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ
- ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ
- ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ
- КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Отбор победителей в рамках конкурса осуществят ведущие специалисты отрасли. Интернет-пользователи также будут иметь возможность определить наиболее популярные проекты.
Премия традиционно пройдет при поддержке ведущих государственных учреждений, крупнейших азербайджанских и международных компаний.
В текущем году в качестве эксперимента многим процессам конкурса будут помогать технологии искусственного интеллекта.
Поддержать крупнейший и легендарный конкурс можно, став его партнером. Электронная почта для связи [email protected].