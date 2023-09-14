Каждая пятая мама в Азербайджане хочет, чтобы её ребёнок работал в ИТ

В преддверии начала учебного года «Лаборатория Касперского» вместе с популярным Facebook-сообществом «SupermaM» решили узнать, кем родители в Азербайджане хотят видеть своих детей в будущем. Для этого они провели опрос, в котором поучаствовало более 3000 мам. Выяснилось, что большинство из них предпочли бы для своих детей сегмент информационных технологий: его отметили 22% респонденток.

«Информационные технологии – одна из наиболее быстроразвивающихся отраслей, которая предлагает широкие возможности для карьерного роста. Как показал наш опрос, многие родители хотят, чтобы их дети достигли успеха в этой сфере. Сейчас существует множество программ и курсов, которые позволяют учащимся любого возраста научиться основам программирования, разработки и другим IT-навыкам. Однако стоит помнить, что в цифровом мире всегда будет место и гуманитарным профессиям, ведь во многих творческих и социальных областях даже самая совершенная машина не заменит человека. Поэтому выбор будущей карьеры должен во многом основываться на интересах и способностях ребёнка, а не только на популярности той или иной индустрии», – отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Также родители видят перспективы в сфере здравоохранения – за неё проголосовала каждая седьмая опрошенная (14%). Среди других популярных ответов – финансы и юридические услуги (по 4%). Наименьшая часть опрошенных отдаёт предпочтение индустрии развлечений, торговле, социальному бизнесу, спорту и промышленному дизайну. Примечательно, что значительная часть взрослых (20%) оставляет выбор будущей профессии за ребёнком.