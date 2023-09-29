spot_img
29 сентября, 2023
ДомойAI / MLChatGPT научился искать информацию в интернете

ChatGPT научился искать информацию в интернете

ChatGPT

Ранее чат-бот ChatGPT мог выдавать информацию, которая ограничивалась данными до сентября 2021 года. Этой датой завершался массив данных, на которых обучался алгоритм. Теперь компания OpenAI объявила о полноценном запуске возможности поиска в интернете для ChatGPT. Для поиска по сети чат-бот использует Microsoft Bing.

В настройках необходимо включить функцию под названием Browse with Bing. После чего достаточно запросить свежую информацию, например, составить рейтинг производительных ноутбуков в 2023 году. ChatGPT изучит информацию со сторонних сайтов и оформит ответ со ссылками на источники. В OpenAI сообщили, что владельцы интернет-ресурсов смогут контролировать, как бот взаимодействует с опубликованными материалами.

Пока что нововведение доступно только для подписчиков тарифов Plus и Enterprise. В будущем аналогичную функциональность должна получить бесплатная версия ChatGPT.

Предыдущая статья
«Лаборатория Касперского» обнаружила фишинговую рассылку под видом анкет самооценки сотрудников
Следующая статья
«Мы создаем и тестируем идеи, чтобы иметь уверенность в их эффективности»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,109ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»