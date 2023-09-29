ChatGPT научился искать информацию в интернете

Ранее чат-бот ChatGPT мог выдавать информацию, которая ограничивалась данными до сентября 2021 года. Этой датой завершался массив данных, на которых обучался алгоритм. Теперь компания OpenAI объявила о полноценном запуске возможности поиска в интернете для ChatGPT. Для поиска по сети чат-бот использует Microsoft Bing.

В настройках необходимо включить функцию под названием Browse with Bing. После чего достаточно запросить свежую информацию, например, составить рейтинг производительных ноутбуков в 2023 году. ChatGPT изучит информацию со сторонних сайтов и оформит ответ со ссылками на источники. В OpenAI сообщили, что владельцы интернет-ресурсов смогут контролировать, как бот взаимодействует с опубликованными материалами.

Пока что нововведение доступно только для подписчиков тарифов Plus и Enterprise. В будущем аналогичную функциональность должна получить бесплатная версия ChatGPT.