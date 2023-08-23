23 августа азербайджанский национальный домен .az отмечает свое 30-летие. Национальная зона .az официально начала функционировать 25 августа 1993 года. Азербайджан стал второй страной после Украины на пространстве СНГ, получившей свой домен. Регистратором домена в Азербайджане выступает компания IntraNS.

По данным ресурса WHOIS.az, в национальной доменной зоне .az зарегистрировано 39609 интернет-ресурсов. Этот показатель более чем в 2 раза превышает их число 10 лет назад. Наиболее популярными доменами второго уровня являются .com.az, где зарегистрировано 1486 сайтов, и .edu.az с 584 сайтами (рост в 3 раза за 10 лет). На третьем месте по популярности находится домен .org.az со 178 сайтами.