Нейросеть Adobe Firefly научилась рисовать по описанию на азербайджанском языке

Сегодня компания Adobe выпустила обновление собственной нейросети Firefly для генерации изображений при помощи искусственного интеллекта. Теперь Firefly значительно расширяет свои возможности благодаря появившейся поддержке более чем 100 языков.

Пользователи теперь могут составлять описания для генерации изображений на множестве поддерживаемых языков. Среди них предусмотрен и азербайджанский. При этом, сам сайт Firefly теперь доступен на 20 языках помимо английского, включая немецкий, испанский, французский и японский.

Отметим, что Firefly все еще находится в стадии бета-тестирования. Официальный запуск нейросети состоялся в марте 2023 года.