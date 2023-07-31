Китай ограничит экспорт дронов и оборудования для них в другие страны

Китай сегодня объявил о введении контроля над экспортом некоторых дронов и связанного с ними оборудования в «целях обеспечения государственной безопастности».

«Все больше растет риска того, что некоторые высококачественные и высокоэффективные гражданские беспилотники могут переоснастить для военных нужд», — заявило Министерство торговли Китая.

Ограничения на оборудование, включая некоторые двигатели для беспилотников, лазеры, средства связи и системы защиты от дронов, вступят в силу 1 сентября. Меры контроля коснутся в частности потребительских дронов. Кроме того, никакие гражданские беспилотники не могут быть экспортированы для военных целей. Представитель Министерства торговли заявил, что власти уже уведомили соответствующие страны и регионы.

Китай экспортирует дроны в разные страны, включая США. Американские законодатели заявили, что более 50% дронов, продаваемых в США, производятся китайской компанией DJI. Они являются наиболее популярными дронами, используемыми службами общественной безопасности.

DJI заявила, что всегда строго соблюдает и обеспечивает соблюдение законов и правил стран или регионов, в которых она работает, включая нормативные требования Китая по экспортному контролю. «Мы никогда не разрабатывали и не производили продукты и оборудование для военного использования, а также мы никогда не продавали и не продавали наши продукты для использования в военных конфликтах или войнах в какой-либо стране», — отмечает компания.

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