Pure Storage открывает новую эру хранения неструктурированных данных с FlashBlade//E

Предоставляя преимущества флэш-памяти при лучшей экономичности по сравнению с системами на магнитных дисках, Pure Storage превращает центр обработки данных на основе флэш-памяти в реальность.

Pure Storage® (NYSE: PSTG), первопроходец ИТ-индустрии, поставщик передовых технологий и услуг в области хранения данных, объявил о выпуске FlashBlade//E™ — масштабируемого хранилища неструктурированных данных, созданного для работы с экспоненциальным ростом объема данных при ведущей в отрасли энергоэффективности. При стоимости приобретения, сопоставимой с дисковыми системами, и, вместе с тем, значительно более низких эксплуатационных расходах, внедрение FlashBlade//E означает, что пользователям больше не нужно довольствоваться дисковыми массивами.

Экономичность при масштабировании: FlashBlade//E предлагается по цене менее $0,20 за GB, включая три года обслуживания. Платформа начинается с 4PB и далее масштабируется обеспечивая надежную производительность.

Лучшая в отрасли энергоэффективность: FlashBlade//E потребляет в 5 раз меньше энергии, чем дисковые системы. Чем больше система, тем выше ее эффективность, что помогает организациям достичь все более важных целей в области устойчивого развития.

Простота, надежность и бесперебойная работа: FlashBlade//E предоставляет возможность для гибкого масштабирования без прерывания работы или смены платформы, обеспечивая в 10-20 раз большую надежность, чем системы на основе магнитных дисков.

Ожидается, что до 2030 года объем неструктурированных данных в глобальных организациях вырастет в 10 раз. Высокоёмкие и чувствительные к цене нагрузки, функционирующие на дисковых системах хранения данных, не способны соответствовать ожидаемому росту.

Дисковые системы являются бременем для ИТ-команд и бюджетов многих предприятий, поскольку они сложны в управлении, требуют огромного количества энергии, занимают много места, а их компоненты слишком часто выходят из строя, вызывая сбои и подвергая риску ценные данные. В конечном итоге это снижает способность извлекать из данных ценность для бизнеса. Хотя современные решения для хранения файлов и объектов способны решить многие из этих проблем, до сих пор они не были жизнеспособным вариантом для больших хранилищ неструктурированных данных, чувствительных к цене.

«С FlashBlade//E мы реализуем первоначальное видение нашего основателя о центре обработки данных на базе флэш-накопителей. Для рабочих нагрузок, для которых флэш-память раньше была непомерно дорогой, мы рады предоставить клиентам основные преимущества Pure при меньшей совокупной стоимости владения по сравнению С системами на магнитных дисках», — комментирует Эми Фаулер, вице-президент и генеральный менеджер FlashBlade, Pure Storage.

FlashBlade//E уже доступен для заказа. В дополнение к покупке, у заказчиков будет возможность развернуть FlashBlade//E через новый уровень обслуживания в рамках подписки Evergreen//One Storage as-a-Service от Pure (STaaS), обеспечивающим экономическую выгоду на условиях с оплатой по факту использования и облачному подходу с контролем локального развертывания.

Источник

Компания ASBIS – официальный дистрибьютор и поставщик

решений Pure Storage в Азербайджане:

+994 51 232 88 93

[email protected]

www.asbis.az