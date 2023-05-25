Представлена серия смартфонов среднего уровня OPPO Reno10

Компания OPPO представила линейку смартфонов среднего ценового сегмента Reno10. Как обычно, в серию вошли три модели – Reno10, 10 Pro и 10 Pro+.

Базовая модель OPPO Reno10 получила изогнутый 6,7-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2412 х 1080 пикселей (394ppi), соотношением сторон 20.1:9, кадровой частотой 120 Hz и частотой сенсорного слоя 240 Hz. Пиковая яркость достигает 850 нит. Заявлена поддержка HDR10+.

В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 778G, графика — Adreno 642L. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb (LPDDR4X) или 12 Gb (LPDDR4X/ LPDDR5), емкость флеш-памяти – 256 Gb (UFS 2.2) или 512 Gb (UFS 3.1). Основная камера тройная: 64 Мп (f/1.7, автофокус, угол обзора 81 градус), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 112 градусов) и 32 Мп (телефото, f/2.0, угол обзора 49 градусов). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.4, угол обзора 90 градусов, автофокус).

Reno10 получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, порт USB-С, ИК-порт и сканер отпечатков пальцев, расположенный в экране. За автономность отвечает аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Габариты составляют 162,4 х 74,2 х 7,58 мм, вес – 180 гр. Используется Android 13 с интерфейсом ColorOS 13.1.

Цены: 8/256 Gb — $355, 12/256 Gb — $397, 12/512Gb — $426.

OPPO Reno10 Pro оснащен изогнутым по бокам 6,74-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2772 x 1240 пикселей (450ppi), соотношением сторон 20.1:9, частотой обновления 120 Hz и частотой сенсорного слоя 240 Hz. Заявлены максимальная яркость 1400 нит и поддержка HDR10+.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 8200, за графику отвечает Mali-G610 MC6. Объем ОЗУ – 16 Gb (LPDDR5), ПЗУ – 256 или 512 Gb (UFS 3.1). В основную камеру входят три датчика: 50 Мп (f/1.8, автофокус, угол обзора 84 градуса, OIS), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 112 градусов) и 32 Мп (телефото, f/2.0, угол обзора 49 градусов). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.4, угол обзора 90 градусов, автофокус).

Аккумулятор емкостью 4600 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Также есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB-С, ИК-порт и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты и вес: 163 х 74 х 7.68 мм и 186 гр. ОС: Android 13 с интерфейсом ColorOS 13.1.

Цены: 16/256 Gb — $497, 16/512 Gb — $553.

Топовый вариант OPPO Reno10 Pro+ имеет такой же дисплей и объемы памяти, как у модели Reno10 Pro. Установлен прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 с графикой Adreno 642L. Основная камера тоже как у модели Reno10 Pro, но датчик телефото на 64 Мп (f/2.5, угол обзора 33 градуса). Фронтальная камера такая же.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. В устройстве также есть фирменный чип SuperVOOC S, гарантирующий безопасность зарядки и долговечность аккумулятора. В оснащение также входят 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB-С, ИК-порт и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 162,9 х 74 х 8,28 мм, вес – 194 гр. В качестве ОС выступает Android 13 с интерфейсом ColorOS 13.1.

Цены: 16/256 Gb — $554, 16/512 Gb — $610.

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