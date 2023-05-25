spot_img
25 мая, 2023
ДомойТехнологииСмартфоныПредставлена серия смартфонов среднего уровня OPPO Reno10

Представлена серия смартфонов среднего уровня OPPO Reno10

OPPO Reno10

Компания OPPO представила линейку смартфонов среднего ценового сегмента Reno10. Как обычно, в серию вошли три модели – Reno10, 10 Pro и 10 Pro+.

OPPO Reno10

Базовая модель OPPO Reno10 получила изогнутый 6,7-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2412 х 1080 пикселей (394ppi), соотношением сторон 20.1:9, кадровой частотой 120 Hz и частотой сенсорного слоя 240 Hz. Пиковая яркость достигает 850 нит. Заявлена поддержка HDR10+.

В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 778G, графика — Adreno 642L. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb (LPDDR4X) или 12 Gb (LPDDR4X/ LPDDR5), емкость флеш-памяти – 256 Gb (UFS 2.2) или 512 Gb (UFS 3.1). Основная камера тройная: 64 Мп (f/1.7, автофокус, угол обзора 81 градус), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 112 градусов) и 32 Мп (телефото, f/2.0, угол обзора 49 градусов). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.4, угол обзора 90 градусов, автофокус).

Reno10 получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, порт USB-С, ИК-порт и сканер отпечатков пальцев, расположенный в экране. За автономность отвечает аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Габариты составляют 162,4 х 74,2 х 7,58 мм, вес – 180 гр. Используется Android 13 с интерфейсом ColorOS 13.1.

Цены: 8/256 Gb — $355, 12/256 Gb — $397, 12/512Gb — $426.

OPPO Reno10 Pro оснащен изогнутым по бокам 6,74-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2772 x 1240 пикселей (450ppi), соотношением сторон 20.1:9, частотой обновления 120 Hz и частотой сенсорного слоя 240 Hz. Заявлены максимальная яркость 1400 нит и поддержка HDR10+.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 8200, за графику отвечает Mali-G610 MC6. Объем ОЗУ – 16 Gb (LPDDR5), ПЗУ – 256 или 512 Gb (UFS 3.1). В основную камеру входят три датчика: 50 Мп (f/1.8, автофокус, угол обзора 84 градуса, OIS), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 112 градусов) и 32 Мп (телефото, f/2.0, угол обзора 49 градусов). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.4, угол обзора 90 градусов, автофокус).

Аккумулятор емкостью 4600 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Также есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB-С, ИК-порт и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты и вес: 163 х 74 х 7.68 мм и 186 гр. ОС: Android 13 с интерфейсом ColorOS 13.1.

Цены: 16/256 Gb — $497, 16/512 Gb — $553.

Топовый вариант OPPO Reno10 Pro+ имеет такой же дисплей и объемы памяти, как у модели Reno10 Pro. Установлен прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 с графикой Adreno 642L. Основная камера тоже как у модели Reno10 Pro, но датчик телефото на 64 Мп (f/2.5, угол обзора 33 градуса). Фронтальная камера такая же.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. В устройстве также есть фирменный чип SuperVOOC S, гарантирующий безопасность зарядки и долговечность аккумулятора. В оснащение также входят 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB-С, ИК-порт и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 162,9 х 74 х 8,28 мм, вес – 194 гр. В качестве ОС выступает Android 13 с интерфейсом ColorOS 13.1.

Цены: 16/256 Gb — $554, 16/512 Gb — $610.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
OPPO K11x smartfonu 120Hz ekranı və 108MP kamera ilə təqdim edildi
Следующая статья
Три истории, после которых вы не захотите покупать «серый» iPhone
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,122ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,096ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»