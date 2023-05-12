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12 мая, 2023
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Новая услуга от Nar – “Подпись для Звонка”

Nar

Nar представил новую услугу “Подпись для Звонка”, которая позволяет абонентам ставить личную подпись на звонках. Таким образом, человек, принимающий ваш звонок, может видеть ваш номер, а также установленный вами текст, то есть вашу подпись, и ему сразу станет понятно, кто вы и зачем звоните.

Для подключения к услуге “Подпись для Звонка” абоненты могут написать START в SMS на номер 5111 или подтвердить подписку, набрав *511#YES и набрав 1 в открывшемся меню.

Ежемесячная абонентская плата услуги “Подпись для Звонка” для корпоративных тарифов составляет 1,99 AZN, и 0,10 AZN/день для предоплаченных тарифов. Также есть возможность протестировать  услугу в течение пробного периода: корпоративные абоненты могут использовать ее в течение 30 дней, а индивидуальные пользователи в течение 3 дней бесплатно. Более подробную информацию об услуге “Подпись для Звонка” вы можете получить здесь.

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