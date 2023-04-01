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1 апреля, 2023
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Выставка E3 2023 отменена

E3 2023

Entertainment Software Association (ESA) отменила проведение выставки Electronic Entertainment Expo (E3) в 2023 году. Об этом было объявлено в официальном аккаунте E3 в Twitter.

Причиной отмены E3 2023 стало то, что мероприятие не вызвало достаточного интереса среди участников, необходимого для проведения выставки.

Организаторы заявили, что для них это решение оказалось сложным, но они «должны были сделать то, что будет правильным для индустрии и для E3». ESA и компания ReedPop продолжат совместную работу над «будущими мероприятиями E3».

Выставка должна была пройти с 13 по 16 июня в Лос-Анджелесе и стать первой с 2019 года, проведенной в офлайн-формате.

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