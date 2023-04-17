Первое масштабное игровое событие в стране — Gamesummit.ai пройдет 11 июня!

11 июня во Дворце Ручных игр состоится первое крупное игровое мероприятие в стране, которое объединит множество игр, яркое косплей-шоу и выступления, связанные с косплеем и K-Pop’ом! Посетители смогут окунуться в мир азербайджанских и международных компьютерных, консольных и мобильных игр, познакомиться с разработчиками и принять участие в игровых чемпионатах.

В рамках мероприятия будет организована VR-зона, где каждый сможет испытать себя в виртуальной реальности и насладиться уникальными игровыми мирами.

На этом мероприятии особое внимание будет уделено ретро-геймингу: здесь вы сможете окунуться в ностальгию и насладиться классическими играми на легендарных приставках, таких как NES, SEGA и PlayStation 1. Играйте в знаменитые хиты прошлых лет и вспомните, как начиналась история видеоигр!

Одним из главных событий станет косплей-конкурс, где участники смогут продемонстрировать свои лучшие костюмы на тему игр, аниме, комиксов и других направлений гик-культуры. Мероприятие будет посещено известным иностранным косплеером, который поделится опытом и секретами своего мастерства, а также выберет победителей конкурса. Участие в конкурсе косплеев открыто для всех желающих, так что не упустите шанс привлечь внимание и завоевать призы!

В программе мероприятия также предусмотрены K-Pop танцы и каверы, которые подарят посетителям незабываемые эмоции и впечатления.

На мероприятии будет возможность приобрести разнообразные аксессуары и сувениры, связанные с играми, аниме, комиксами и гик-культурой в целом.

Не упустите возможность стать частью истории и принять участие в первом крупном игровом мероприятии в стране!

Билеты вы можете приобрести по адресу: https://iticket.az/events/other/game-summit/90586

Количество билетов ограничено.