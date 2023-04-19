GSMA M360 EURASIA 2023 соберет в Баку лидеров мировой мобильной индустрии

Ассоциация GSMA с 16 по 17 мая впервые проведет в Баку конгресс M360 Eurasia. Мероприятие, которое пройдет в отеле Four Seasons, станет первым этапом серии M360 GSMA в 2023 году.

GSMA M360 EURASIA 2023 в Баку пройдет в партнерстве с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. Принимающим спонсором конгресса выступает компания Azercell. Желающие принять участие могут зарегистрироваться для получения цифрового пропуска на мероприятие по этой ссылке.

GSMA M360 EURASIA 2023 представляет собой серию глобальных мероприятий, которые объединяют региональную мобильную экосистему для обнаружения, разработки и внедрения инноваций, лежащих в основе деловой среды и социальных изменений. M360 приглашает руководителей высшего звена в телекоммуникационной и смежных отраслях для совместного обучения ключевых тем, влияющих на мобильную отрасль как в локальном, так и в глобальном масштабе, а также для общения с коллегами.

На мероприятии соберутся известные глобальные и региональные эксперты, чтобы обсудить ключевые тенденции, включая сети следующего поколения, цифровизацию, искусственный интеллект и растущую важность цифровой интеграции. Лидеры отрасли обсудят такие темы, как Индустрия 4.0, FinTech, кибербезопасность и 5G. В число делегатов входят представители мировых операторов мобильной связи, производителей устройств, государственных министерств в Азербайджане и за его пределами, поставщики технологий и т.д. Список спикеров, который постоянно обновляется, приведен ниже:

Рашад Набиев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Зарина Зейналова, генеральный директор Azercell

Фуад Аллахвердиев, председатель совета директоров AzerTelecom

Яна Кримпе, генеральный директор и основатель B.EST Solutions

Матс Гранрид (Mats Granryd), генеральный директор GSMA

Джон Джусти (John Giusti), глава регулирующего органа GSMA

Полина Черникова, руководитель направления Android-партнерства Google в СНГ

Дэвид Сюй (David Xu), генеральный менеджер Huawei в Азербайджане

Томас Ламанаускас (Tomas Lamanauskas ), заместитель Генерального секретаря ITU

), заместитель Генерального секретаря ITU Александр Киселевич, генеральный директор Lifestream

Ферри К. Грижпинк (Ferry C. Grijpink), партнер McKinsey & Company

Ольга Павлик, директор по мобильным финансовым услугам и бизнес-инновациям Moldcell

Василь Лацанич, руководитель направления телекоммуникаций Neqsol Holding

Мартина Кингволл (Martina Kingwall), генеральный директор и основатель Telness

Сара Майкл (Sarah Michael), региональный менеджер World Bank в Азербайджане

Более подробную информацию о GSMA M360 EURASIA 2023, программе и спикерах мероприятия вы можете получить по этой ссылке: https://www.mobile360series.com/eurasia/.