spot_img
8 марта, 2023
spot_img
ДомойТелекомСобытияСтартовал прием заявок на участие в Премии AWITA 2023 - Azerbaijan Women...

Стартовал прием заявок на участие в Премии AWITA 2023 — Azerbaijan Women in IT Awards

AWITA 2023

Стартовал прием заявок на участие в Премии AWITA 2023 — Azerbaijan Women in IT Awards, организованной Клубом Женщины Азербайджана в сфере ИКТ FEMMES DIGITALES. Вы можете самостоятельно подать заявку на участие в одной из следующих номинаций до 9 апреля 2023 года (включительно) по ссылке https://femmesdigitales.az/awita/:

  1. Инклюзивный работодатель года
  2. Женщина-основатель, генеральный директор или IТ-директор
  3. Женщины, внесшие весомый вклад в области технологий в сельских или отдаленных районах
  4. Цифровой лидер в государственном секторе
  5. Женщины, внесшие вклад в академические науки
  6. Лидер цифровой трансформации
  7. Основатель стартапа
  8. Наставник года
  9. Программный и аппаратный дизайнер года
  10. Восходящая звезда

По истечении срока регистрации будет выбран шорт-лист номинантов, из которого жюри, состоящее из известных общественных деятелей и лидеров мнений в индустрии технологий, выберет по 3 финалиста в каждой категории. Заявку на сайте также может оставить любой желающий отметить заслуженный вклад женщин в развитие технологий в Азербайджане. Клуб Женщины Азербайджана в сфере ИКТ FEMMES DIGITALES приглашает всех женщин, работающих в сфере ИКТ, подать заявки на участие в премии, став тем самым частью этого грандиозного мероприятия.

На соискание премии могут быть представлены женщины и девушки, которым уже исполнилось 18 лет, являющиеся резидентами Азербайджанской Республики. Также номинантам необходимо заполнить соответствующую форму по выдвижению своих кандидатур к награде или же отправить видео-заявку, длительность которой не превышает 1 минуту. Заявки могут быть предоставлены на азербайджанском или английском языке.

Церемония награждения AWITA 2023 состоится 12 мая. Infocity как партнер премии будет регулярно делиться информацией об этом мероприятии.

Предыдущая статья
YouTube уходит от устаревшего формата рекламы
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,119ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»