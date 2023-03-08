Стартовал прием заявок на участие в Премии AWITA 2023 — Azerbaijan Women in IT Awards, организованной Клубом Женщины Азербайджана в сфере ИКТ FEMMES DIGITALES. Вы можете самостоятельно подать заявку на участие в одной из следующих номинаций до 9 апреля 2023 года (включительно) по ссылке https://femmesdigitales.az/awita/:

Инклюзивный работодатель года Женщина-основатель, генеральный директор или IТ-директор Женщины, внесшие весомый вклад в области технологий в сельских или отдаленных районах Цифровой лидер в государственном секторе Женщины, внесшие вклад в академические науки Лидер цифровой трансформации Основатель стартапа Наставник года Программный и аппаратный дизайнер года Восходящая звезда

По истечении срока регистрации будет выбран шорт-лист номинантов, из которого жюри, состоящее из известных общественных деятелей и лидеров мнений в индустрии технологий, выберет по 3 финалиста в каждой категории. Заявку на сайте также может оставить любой желающий отметить заслуженный вклад женщин в развитие технологий в Азербайджане. Клуб Женщины Азербайджана в сфере ИКТ FEMMES DIGITALES приглашает всех женщин, работающих в сфере ИКТ, подать заявки на участие в премии, став тем самым частью этого грандиозного мероприятия.

На соискание премии могут быть представлены женщины и девушки, которым уже исполнилось 18 лет, являющиеся резидентами Азербайджанской Республики. Также номинантам необходимо заполнить соответствующую форму по выдвижению своих кандидатур к награде или же отправить видео-заявку, длительность которой не превышает 1 минуту. Заявки могут быть предоставлены на азербайджанском или английском языке.

Церемония награждения AWITA 2023 состоится 12 мая. Infocity как партнер премии будет регулярно делиться информацией об этом мероприятии.