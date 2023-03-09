Что такое Web3 и какие у него перспективы?

У многих сейчас на слуху термин Web3 (также известен как Web 3.0). Что же это такое, давайте разбираться.

Термин «Web 3.0» впервые был представлен соучредителем Ethereum Гэвином Вудом (Gavin Wood), сразу после запуска криптовалюты Ethereum в 2014 году. В то время Гэвин выразил чаяния большой части пользователей, которые не доверяли большим частным компаниям, которые контролируют Интернет.

Тимоти Джон Бернерс-Ли (Timothy John Berners-Lee), разработчик, который создал WWW или Всемирную паутину, описывал Web3 как семантическую паутину, которую представлял как интеллектуальный, самодостаточный и открытый интернет, который использует искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML), чтобы функционировать как «глобальный мозг» и интерпретировать контент концептуально и контекстно.

Прежде чем, продолжить, давайте окунемся в недалекое прошлое и разберемся, что такое Web 1.0 и Web 2.0.

Web 1.0: Только чтение (Read-Only) (1990-2004)

Период Web 1.0 приходиться на период с 1990 по 2004 гг., после того как Тимоти Джон Бернерс-Ли разработал протоколы, на которых впоследствии заработала всемирная паутина.

Тогда сайты были в основном статичными, обычно принадлежали различным компаниям, взаимодействие между пользователями и вэб-сайтом было практически нулевым.

Web 2.0: Чтение и запись (Read-Write) (2004-настоящее время)

Период Web 2.0 начался в 2004 году после появления различных платформ социальных сетей. Такие платформы предоставили пользователям возможность публиковать свой контент, обмениваться им и взаимодействовать между собой.

В этот период все больше людей начинает активно пользоваться Интернетом, и несколько крупнейших компаний берут под контроль большую часть трафика и соответственно диктуют свои условия. Рождается модель при которой доходы генерируются рекламой. Пользователи создают контент, однако не владеют им и не всегда монетизируют его, в отличии от больших компаний, контролирующих социальные платформы.

Web 3.0: Чтение запись и владение (Read-Write-Own)

Web 3.0 стал общепринятым термином для определения нового, и по словам создателей, лучшего интернета. По своей сути Web 3.0 использует блокчейны, криптовалюты и NFT, и предоставляет пользователям возможность владеть своим контентом.

Ключевыми идеями Web 3.0 являются следующие:

Web 3.0 децентрализован : вместо большого трафика, который контролируется, и которым владеют крупные централизованные организации, всем этим владеют создатели контента и пользователи.

: вместо большого трафика, который контролируется, и которым владеют крупные централизованные организации, всем этим владеют создатели контента и пользователи. Web 3.0 не требует разрешений : у всех без исключения есть равное право к доступу и к пользованию Web 3.0.

: у всех без исключения есть равное право к доступу и к пользованию Web 3.0. В Web 3.0 есть собственные платежи : в противовес не всегда современной инфраструктуре банков и платежных систем, для оплат и перечислений в Интернете используется криптовалюта.

: в противовес не всегда современной инфраструктуре банков и платежных систем, для оплат и перечислений в Интернете используется криптовалюта. Web 3.0 анонимен и лучше защищает персональные данные: используются различные технические средства для хранения данных в крипто кошельке пользователя, а не в дата центрах третьих сторон.

Недостатки Web3

Неприемлемый контент : часть экспертов видят опасность в децентрализованности, так как при отсутствии контроля и модерации открывается доступ практически ко всему контенту, часть которого не всегда безопасна, либо неприемлема.

: часть экспертов видят опасность в децентрализованности, так как при отсутствии контроля и модерации открывается доступ практически ко всему контенту, часть которого не всегда безопасна, либо неприемлема. Технические средства : чтобы сделать технологию доступной для большего числа людей во всем мире, необходимо расширить возможности и качество устройств пользования.

: чтобы сделать технологию доступной для большего числа людей во всем мире, необходимо расширить возможности и качество устройств пользования. Новизна технологий: технологии и продукты Web3 относительно новые и не всегда готовы к массовому использованию.

Что дальше и каковы перспективы Web3?

Часть экспертов считают Web3 мыльным пузырем. Другая часть называет Web3 — будущем интернета.

Согласно различным источникам, в 2022 году около 20 тысяч разработчиков работали над Web3, а организации, ведущие свою деятельность в сфере финтек (fintech), уже внедряют и интегрируют эти решения.

Ниже приведен далеко не полный список технологий и продуктов Web3, которыми уже пользуются по всему миру:

InterPlanetary File System Protocol или IPFS (Межпланетная файловая система) — одноранговая распределённая файловая система, которая соединяет все вычислительные устройства единой системой файлов.

— одноранговая распределённая файловая система, которая соединяет все вычислительные устройства единой системой файлов. DeFi-кошелек — децентрализованный кошелек, в котором вы являетесь единственным владельцем своего кошелька и крипто-активов.

— децентрализованный кошелек, в котором вы являетесь единственным владельцем своего кошелька и крипто-активов. Brave — веб-браузер со свободным и открытым исходным кодом на основе веб-браузера Chromium на движке Blink, анонсированный соучредителем корпорации Mozilla Project и создателем JavaScript Бренданом Эйхом.

— веб-браузер со свободным и открытым исходным кодом на основе веб-браузера Chromium на движке Blink, анонсированный соучредителем корпорации Mozilla Project и создателем JavaScript Бренданом Эйхом. Unstoppable Domains — сервис, который привязывает определенный пользовательский домен к адресам ваших криптовых-кошельков.

— сервис, который привязывает определенный пользовательский домен к адресам ваших криптовых-кошельков. DTube — децентрализованный видеосервис, который находится на блокчейне, а не на центральном сервере.

— децентрализованный видеосервис, который находится на блокчейне, а не на центральном сервере. Secretum — децентрализованное приложение для обмена зашифрованными сообщениями, построенное на блокчейн-платформе Solana.

— децентрализованное приложение для обмена зашифрованными сообщениями, построенное на блокчейн-платформе Solana. Sapien — децентрализованная социальная новостная платформа.

— децентрализованная социальная новостная платформа. IDEX — децентрализованная биржа смарт-контрактов на основе Ethereum, поддерживающая торговлю в режиме реального времени.

В качестве заключения

Web3 молод и активно развивается. Он уже рядом, и это кажется надолго.

Децентрализация, безопасность и прозрачность будут способствовать развитию Web3. И, возможно, именно сейчас мы находимся на этапе рождения и становления более лучшего Интернета.

Игорь Вологин, Scrum Master в Libertex Group