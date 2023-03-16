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16 марта, 2023
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Начните свое весеннее путешествие с выгодным роумингом от Nar!

Nar

Nar предлагает доступные роуминговые пакеты для своих клиентов, которые хотят сделать свой весенний отдых за границей еще более запоминающимся. Вы легко можете заказать любой роуминговый пакет для нужной страны в разделе Услуги>Пакеты>Роуминг в приложении “Nar+”.

Представленный пакет «Роуминг 9» предоставляет абонентам 500 МБ интернета, пакет “Роуминг 15” — 500 МБ интернета и 50 минут голосовых звонков, пакет “Роуминг 18” — 1 ГБ интернета, “Роуминг 28” — 1 ГБ интернета и 100 минут голосовых звонков. В частности, следует отметить, что сообщения WhatsApp в пакетах “Роуминг 18” и “Роуминг 28” полностью бесплатны, а значит, этот трафик не будет вычитаться из вашего интернет-пакета.

Пакеты “Роуминг 9”, “Роуминг 15” от Nar, обеспечивающего бесперебойную связь своим абонентам везде, действуют 5 дней, а пакеты “Роуминг 18” и “Роуминг 28” — 15 дней. Для проверки остатка интернета и минут в рамках заказанного пакета необходимо набрать код *777#20#YES. Всю информацию об услуге роуминга можно получить в разделе nar.az/abroad.

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