IBM представил облачный ИИ-суперкомпьютер Vela на базе технологий Intel и Nvidia

Компания IBM представила HPC-систему под названием Vela – первый облачный суперкомпьютер, оптимизированный для искусственного интеллекта. В основе суперкомпьютера лежат процессоры Intel Xeon Cascade Lake, а также ускорители NVIDIA. Vela базируется на облачной платформе IBM Cloud, в настоящее время суперкомпьютер предназначен для использования только исследовательским сообществом IBM.

Каждый из узлов комплекса оснащен двумя процессорами Intel Xeon Cascade Lake и восемью ускорителями NVIDIA A100 (80 Gb). Объем оперативной памяти составляет 1,5 Tb. Используются четыре NVMe SSD, каждый емкостью 3,2 Tb. Каждая пара ускорителей подключена посредством двух 100GbE-интерфейсов к ToR-коммутатору, каждый из которых, в свою очередь, через два канала 100GbE соединен с магистральными коммутаторами. В состав Vela входят 60 стоек.

При создании системы IBM сделал выбор в пользу конфигурации на основе виртуальных машин (ВМ). Утверждается, что подход с применением ВМ дает большую гибкость. Использование виртуальных машин, в частности, обеспечивает возможность динамического масштабирования кластеров ИИ и перераспределения ресурсов.

«Хотя эта работа проделана с прицелом на обеспечение производительности и гибкости для крупномасштабных рабочих нагрузок ИИ, инфраструктура была разработана таким образом, чтобы ее можно было развернуть в любом из наших мировых дата-центров любого масштаба», — заявляет IBM.

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