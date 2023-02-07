7 мифов из мира кибербезопасности, в которые вы наверняка ещё верите

Мир интернета и кибербезопасности полон мифов и суеверий. Некоторые заблуждения в сфере компьютерной безопасности являются массовыми. В этой статье предлагаем разобраться, в какие из низ верить точно не стоит.

1. Незнакомым людям нельзя говорить по телефону «Да» или «Нет»

Якобы они могут записать разговор и использовать ответ, чтобы украсть деньги. На самом деле для проведения операции со средствами на счетах голоса будет недостаточно. Системы голосовой идентификации используются в некоторых банках, однако только в качестве одного из факторов.

2. Если сайт использует HTTPS — это гарантия того, что он официальный

На самом деле наличие сертификата HTTPS означает, что на сайте никто со стороны не сможет подсмотреть и украсть данные, которые вводит человек. Но эти данные может украсть сам сайт, если он поддельный.

3. Удалить всю информацию на смартфоне можно, откатившись до заводских настроек

Во многих случаях данные могут быть восстановлены после сброса до заводских настроек и форматирования. Специфика памяти гаджетов такова, что файлы удаляются только если их перезаписать, во время сброса настроек этого не происходит.

4. Во время подозрительных роботизированных обзвонов на смартфоне нельзя нажимать «1» или «2» в тональном режиме

Якобы так злоумышленники могут заразить устройство. Но чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости.

5. Если на телефон или почту приходят незапрашиваемые коды подтверждения для авторизации, значит аккаунт взломали

Это может означать, например, что злоумышленники пытаются понять, в каких сервисах зарегистрирован человек. Если мошенник не получил запрошенный код авторизации, аккаунт в безопасности. Однако лучше сменить в нём пароль.

6. Если устройство не подключено к интернету, его невозможно заразить вирусами

Заразить устройство можно даже если оно не подключено к интернету, например с помощью флешки или другого носителя.

7. Кактусы поглощают излучение от монитора, способное навредить человеку

Неизвестно, когда и где впервые появилось сообщение о защитных свойствах кактусов. Некоторые источники упоминают некое «исследование NASA», но никто не дает на него прямой ссылки. Исследования доказали: кактусы никак не влияют на электромагнитные поля от компьютеров и бытовых приборов. Но с их помощью можно надежно огородить сильно «фонящие» электроприборы.

Иными словами — не нужно ложиться спать, прижавшись головой к розетке, в которую вставлена парочка зарядок для мобильников, и не стоит садиться работать, прислонившись спиной к роутеру Wi-Fi. Просто используйте в отношении электроприборов то самое «правило двух метров», о котором вам наверняка рассказывали в детстве, когда вы бежали смотреть телевизор.