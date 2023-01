На HBO Max состоялась премьера первого эпизода сериала по The Last of Us. Это самая долгожданная адаптация игры в истории. Главные роли исполнили Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рэмси («Игра престолов»).

Продолжительность эпизода составляет 81 минуту. Серию по сценарию шоураннеров Крейга Мейзина и Нила Дракманна поставил сам Крейг Мейзин («Чернобыль»).



Также в первом эпизоде появятся Анна Торв («Охотник за разумом») в образе Тесс, напарницы Джоэла, а также Мерл Дэндридж, сыгравшая Марлин, главу группировки «Цикады».

Первый сезон The Last of Us должен охватить события всей первой части игры, а также ее DLC-приквела Left Behind, посвященного прошлому Элли. Всего будет 9 эпизодов, которые будут выпускать еженедельно. Заключительный выйдет 12 марта.



Зрители по большей части оказались довольны результатом. На Rotten Tomatoes сериал уже получил отличный рейтинг – 96/100 и его назвали шедевром. Пользовательский рейтинг на Metacritic составил 8,3 балла из 10 и этот показатель продолжает расти. На IMDb – сейчас 9,6 балла из 10 на основе более 5 тыс. голосов.

На разных агрегаторах зрители хвалят похожие элементы, что и критики — атмосферу, высокий уровень соответствия событиям оригинала и работу актеров.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az