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17 января, 2023
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Состоялась премьера первого эпизода сериала по The Last of Us

The Last of Us

На HBO Max состоялась премьера первого эпизода сериала по The Last of Us. Это самая долгожданная адаптация игры в истории. Главные роли исполнили Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рэмси («Игра престолов»).

Продолжительность эпизода составляет 81 минуту. Серию по сценарию шоураннеров Крейга Мейзина и Нила Дракманна поставил сам Крейг Мейзин («Чернобыль»).

Также в первом эпизоде появятся Анна Торв («Охотник за разумом») в образе Тесс, напарницы Джоэла, а также Мерл Дэндридж, сыгравшая Марлин, главу группировки «Цикады».

Первый сезон The Last of Us должен охватить события всей первой части игры, а также ее DLC-приквела Left Behind, посвященного прошлому Элли. Всего будет 9 эпизодов, которые будут выпускать еженедельно. Заключительный выйдет 12 марта.

Зрители по большей части оказались довольны результатом. На Rotten Tomatoes сериал уже получил отличный рейтинг – 96/100 и его назвали шедевром. Пользовательский рейтинг на Metacritic составил 8,3 балла из 10 и этот показатель продолжает расти. На IMDb – сейчас 9,6 балла из 10 на основе более 5 тыс. голосов.

На разных агрегаторах зрители хвалят похожие элементы, что и критики — атмосферу, высокий уровень соответствия событиям оригинала и работу актеров.

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