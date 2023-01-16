QNAP представляет коммутатор QSW-M2106R-2S2T 2.5GbE и 10GbE L2 половинной ширины для монтажа в стойку — идеальное решение для малого и среднего бизнеса

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила коммутатор QSW-M2106R-2S2T половинной ширины для монтажа в стойку с 10 портами, управляемый через интернет. Поддерживающий 2.5GbE, 10GbE и практические функции управления второго уровня, QSW-M2106R-2S2T удовлетворяет требованиям к высокой пропускной способности серверов и сетевой инфраструктуры малого и среднего бизнеса. Благодаря конструкции половинной ширины QSW-M2106R-2S2T является идеальным сетевым решением для серверных комнат небольших предприятий и организаций.

«По сравнению с предыдущей моделью QSW-M2108R-2C, QNAP QSW-M2106R-2S2T включает в себя два порта 10GbE SFP+ и два порта 10GbE RJ45, — отметил Рики Хо (Ricky Ho), менеджер по продуктам QNAP. — Конструкция для монтажа в стойку половинной ширины также позволяет IТ-администраторам эффективно использовать пространство серверных стоек и шкафов, обеспечивая выполнение приложений с высокой пропускной способностью по оптимальной цене».

QSW-M2106R-2S2T поставляется с двумя оптоволоконными портами 10GbE SFP+, двумя портами 10GbE RJ45 и шестью портами 2,5GbE RJ45 (всего десять портов). Коммутатор совместим с технологиями 10GbE и Multi-Gigabit NBASE-T для поддержки пяти скоростей (10 Гбит/с, 5 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с) и обеспечения более высоких скоростей сети с кабелями Cat 5e для портов 2,5GbE RJ45 и кабелями Cat 6a (или лучше) для портов 10GbE RJ45. QSW-M2106R-2S2T также предоставляет функции управления второго уровня (такие, как LACP, VLAN, ACL и LLDP) через удобный web-интерфейс с целью эффективного управления пропускной способностью и повышения безопасности сети. Благодаря конструкции для монтажа в стойку половинной ширины два QSW-M2106R-2S2T или один QSW-M2106R-2S2T с другим коммутатором половинной ширины (например, QSW-M2108R-2C) можно установить в пространство стойки высотой 1U для эффективного использования физического пространства и обеспечения аккуратной проводки кабелей.

QSW-M2106R-2S2T — один из немногих коммутаторов с web-управлением, который поддерживает протокол Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), а также совместим с IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и IEEE802.3x Flow Control в полнодуплексном режиме. Пользователи могут развертывать сети малого и среднего масштаба, которые поддерживают расширение, резервирование и предотвращение образования петель, избегая при этом потери пакетов благодаря беспрецедентной пропускной способности. Также коммутатор обеспечивает снижение энергопотребления для низкоскоростных и неактивных соединений. Благодаря интеллектуальной системе охлаждения QSW-M2106R-2S2T обеспечивает высокоскоростную работу сети при минимальном отвлекающем фоновом шуме.