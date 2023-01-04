Intel представил линейку мобильных процессоров Raptor Lake 13-го поколения

В рамках выставки CES 2023 компания Intel представила мобильные процессоры Core 13-го поколения — серии HX (55 Вт), H (45 Вт), P (28 Вт) и U (15 Вт). Процессоры серии HX и Н будут использоваться в игровых ноутбуках, серии P и U предназначены для тонких ноутбуков.

Линейка HX интересна тем, что фактически это настольные процессоры в мобильном формате и ограниченные по мощности. В частности, топовые Core i9 предлагают те же 24 ядра, что и настольные Core i9.

Новые мобильные CPU линеек H, P и U мало отличаются от своих предшественников. В основном разница лишь в частотах, новая архитектура больших ядер досталась серии HX.

Мобильные процессоры Intel Core 13-го поколения поддерживают Wi-Fi 6E, Bluetooth LE Audio и Thunderbolt 4 с DisplayPort 2.1. Все новинки получили технологию Endurance gaming для продления времени автономной работы за счет снижения FPS, а некоторые процессоры получили дискретный ИИ-ускоритель Movidius VPU для шумоподавления и улучшения изображения с веб-камеры.

В 2023 году ожидается выход более 250 ноутбуков на новых процессорах.

Кроме того, Intel запустил новую серию N, которая технически не является частью семейства Core 13-го поколения. А новая линейка Intel Processor пришла на смену Pentium и Celeron.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az