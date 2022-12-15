OPPO представил smart-очки Air Glass 2, прибор для мониторинга здоровья и звуковой чип

На мероприятии Inno Day 2022 компания OPPO представила свои последние технологические достижения: smart-очки Air Glass 2, прибор для мониторинга здоровья OHealth H1 и однокристальную систему MariSilicon Y.

Smart-очки OPPO Air Glass 2 на базе технологии дополненной реальности визуально практически неотличимы от обычных очков. Это очень легкое устройство весом всего 38 гр. Очки позволяют пользователям совершать телефонные звонки и выполнять переводы в режиме реального времени, также они могут использоваться с навигационными сервисами на основе местоположения. Их могут использовать люди с нарушениями слуха для преобразования звуков в текст.

В Air Glass 2 используется первая в мире полимерная дифракционная волноводная линза собственной разработки компании. Пользователи с нарушением зрения смогут подобрать индивидуальные линзы, а оправы можно будет дополнительно подогнуть для большего удобства.

В 2021 году OPPO открыла лабораторию Health Lab для создания превентивных методов, помогающих пользователям вести здоровый образ жизни, а в этом компания создала специализированный суббренд OHealth. Первым его продуктом стал семейный прибор для мониторинга здоровья OHealth H1. В компактном устройстве весом 95 гр. объединены шесть функций анализа данных о здоровье: измерение уровня кислорода в крови, ЭКГ, прослушивание сердца и легких, отслеживание пульса, измерение температуры тела и мониторинг качества сна.

MariSilicon Y — одна из первых однокристальных систем, использующих передовую технологию N6RF, которая позволяет увеличить пропускную способность Bluetooth на 50% по сравнению с самыми современными Bluetooth-решениями. Оснащенный эксклюзивным кодеком URLC и специальным нейронным процессором с вычислительной мощностью до 590 GOPS, чип впервые в индустрии может передавать по Bluetooth звук с разрешением до 24 бит/192 кГц.

Кроме того, MariSilicon Y может разделить любую песню на разные дорожки (голос, барабаны, клавишные и так далее) в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта.

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