Microsoft планирует добавить вкладки в «Блокнот»

Компания Microsoft собирается добавить вкладки в интерфейс приложения «Блокнот» в Windows 11: соответствующий скриншот, опубликованный в Twitter, уже разлетелся по сети. Спустя несколько минут твит был удален.

Судя по всему, нововведение проходит стадию внутреннего тестирования в Microsoft. На это намекает надпись о конфиденциальности в верхней части окна приложения. Ожидается, что обновленная версия «Блокнота» станет доступна пользователям тестовых сборок Windows 11 в начале 2023 года.

Ранее в этом году Microsoft добавил вкладки в интерфейс «Проводника». Четыре года назад компания тестировала опцию вкладок во всех приложениях Windows 10, в том числе в «Блокноте» и в «Проводнике», но в результате отказалась от их использования.

Возможно, появление вкладок в «Блокноте» говорит о том, что Microsoft планирует распространить эту опцию повсеместно во всех приложениях Windows 11.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az