HPE показал рекордную выручку в четвертом квартале 2022 финансового года

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) отчиталась о результатах за четвертый квартал и за весь 2022 фискальный год, закончившийся у нее 31 октября.

Выручка за квартал достигла рекордного значения в 7,9 млрд. долларов, что на 7% больше, чем годом ранее. При этом были показаны чистые убытки в размере 304 млн. долларов против чистой прибыли на уровне 2,6 млрд. долларов годом ранее.

Квартальная выручка в подразделении Intelligent Edge, которое в числе прочего отвечает за продажи продукции для Интернета вещей, составила 965 млн. долларов. Это на 18% больше результата за аналогичный период прошлого года. Отдел HPC-решений и ИИ принес выручку 862 млн. долларов – снижение около 14%. По направлению систем хранения данных зафиксирован рост примерно в 4% — 1,3 млрд. долларов. Выручка в компьютерном подразделении составила 3,7 млрд. долларов, рост 16%, в области финансовых сервисов — 857 млн. долларов, показатель на уровне прошлого года.

Выручка HPE по итогам 2022 финансового года в целом достигла 28,5 млрд. долларов – рост 3% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 868 млн. долларов, или 0,67 долларов в пересчете на одну ценную бумагу. Показатели прошлого года — 3,4 млрд. долларов и 2,62 долларов на акцию.

В первом квартале 2023 финансового года компания HPE рассчитывает получить 7,2-7,6 млрд. долларов выручки.

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