Apple полностью возобновила покупку рекламы в Twitter

Во время трансляции на Twitter Spaces, вечером 3 декабря, Илон Маск подтвердил, что Apple полностью возобновила покупку рекламы в соцсети. Он добавил, что Apple является крупнейшим рекламодателем Twitter, поэтому для компании важно поддерживать эти отношения, поскольку другие рекламодатели сокращают свои расходы.

Ранее Маск заявлял, что Apple «пригрозила» удалить Twitter из App Store, однако позже он лично встретится с главой корпорации Тимом Куком, отметив, что между ними произошло недопонимание и что никакого конфликта уже нет.

Apple «потратила около 131600 долларов на рекламу в Twitter в период с 10 по 16 ноября, по сравнению с 220800 долларов в период с 16 по 22 октября, за неделю до покупки Twitter Маском», — сообщило издание Washington Post.

Журналист издания Platformer отмечает, что покупку рекламы планирует возобновить и Amazon. В планах компании потратить около 100 млн. долларов в год.

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