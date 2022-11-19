Компания Bestcomp Group стала первым и единственный партнером корпорации Intel в Азербайджане со статусом Gold

Компания Bestcomp Group стала первой и единственной компанией в Азербайджане, получившей статус партнера Intel Gold. Данный статус является доказательством надежности Bestcomp Group как поставщика решений, основанных на технологиях этого производителя, а также наличия высококвалифицированных специалистов в области внедрения и поддержки решений Intel.

Отметим, что компания Bestcomp Group долгое время сохраняет лидирующие позиции в странах Южного Кавказа и Центральной Азии, предлагая инновационные решения в сфере реализации процессов цифровой трансформации организаций различного масштаба и сферы деятельности. Постоянное расширение списка технологических партнеров и обогащение продуктового портфеля является стратегической целью компании.

Благодаря эффективному сотрудничеству с мировыми производителями, Bestcomp Group всегда в курсе последних технологических инноваций. Это преимущество позволяет компании предлагать своим клиентам оптимальные и эффективные решения на базе современных технологий.