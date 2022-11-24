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24 ноября, 2022
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Kapital Bank запустил Garmin Pay

Kapital Bank представил для своих клиентов очередное технологическое нововведение в сфере безналичных платежей. Любители активного образа жизни теперь могут совершать бесконтактные оплаты с помощью спортивных смарт-часов Garmin. Воспользоваться новой услугой могут держатели карт Visa.

Для совершения бесконтактного платежа необходимо открыть приложение «Кошелек» на часах Garmin, ввести назначенный PIN-код и поднести умное устройство к платежному терминалу. С помощью часов всего в несколько нажатий можно совершать оплаты в супермаркетах, аптеках, такси, ресторанах, кафе и любых других местах, где принимают бесконтактные платежи.

Настроить часы для того, чтобы начать делать оплаты довольно просто. В зависимости от марки используемого пользователем смартфона нужно загрузить приложение Garmin Connect из App Store или Google Play. Затем достаточно зайти в раздел Garmin Pay в приложении и добавить карту Visa от Kapital Bank, следуя указанным инструкциям. Для получения дополнительной информации о Garmin Pay и устройствах, поддерживающих эту услугу перейдите по ссылке: https://www.garmin.com/en-US/garmin-pay/.

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