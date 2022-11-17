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17 ноября, 2022
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Инфраструктурный мониторинг «с нуля» на новом тренинге по Riverbed

Riverbed

Пора переходить от теории к практике и системному поэтапному воплощению мониторинга в собственные рабочие процессы.

Компания BAKOTECH приглашает вас пройти тренинг Riverbed: «От первых шагов в отдел мониторинга» — пятидневный учебный курс, где вы узнаете все о плюсах и минусах инфраструктурного мониторинга и сможете реализовать его на практике на основе технологий Riverbed.

Курс ориентирован на исследование принципов и способов создания системы инфраструктурного мониторинга всех приложений с помощью технологий Riverbed. Участники тренинга получат исчерпывающую информацию, необходимую для новичков и молодых отделов мониторинга. Начнем с задач мониторинга и его начальных систем, основанных на протоколах SNPM, WMI, API, и постепенно придем к более профессиональным средствам, вроде мониторинга на основе трафика, применяемого тогда, когда критически важно никак не влиять на работу приложений.

Вы узнаете все о плюсах и минусах инфраструктурного мониторинга и сможете реализовать его на практике на основе технологий Riverbed.

Тренинг будет полезен для: IT-администраторов, руководителей ИТ-подразделений, DevOps-инженеров и др.

Дата проведения тренинга: 21-25 ноября. Стоимость: $2500 /место.

Забронировать место можно по ссылке: http://bit.ly/3twVD3E.

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