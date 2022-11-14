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15 ноября, 2022
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Bakcell сдала в эксплуатацию 101-ю базовую станцию в Карабахе!

Bakcell

Компания Bakcell успешно запустила свою 101-ю базовую станцию в Карабахе. Так, в соответствии с планом, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе в 2022 году достигли 23 млн. манатов.

Благодаря базовым станциям 4G, установленным на освобожденных от оккупации территориях, и с помощью самой современной технологию передачи голоса — VoLTE абоненты могут пользоваться еще более скоростными, качественными и бесперебойными услугами связи.

В 2022 году компания Ookla в очередной раз назвала сеть Bakcell самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане.

Bakcell продолжит свое активное участие в широкомасштабных мероприятиях, направленных на восстановление освобожденных от оккупации территорий и создания там необходимой инфраструктуры.

Напомним, компания Bakcell входит в NEQSOL Holding.

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